Kansanedustajat valittavat työryhmästä, joka ei kokoonnu - "se joi kahvit"

Hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä oli tiistaina eduskunnan täysistunnossa keskusteltavana.

Sdp:n Timo Harakka toi esiin Panama-papereiden jälkeen perustetun parlamentaarisen työryhmän, joka on puolessa vuodessa kokoontunut vain kerran.

– Näin ryhmän jäsenenä jännitän, ehditäänkö vielä ennen joulua kokoontua toisenkin kerran.

Vihreiden Olli-Poika Parviainen jatkoi todeten, että työryhmä muuttui matkan varrella seurantaryhmäksi "eli siltä vietiin käytännössä toimintavaltuudet".

– Tämän jälkeen tämä seurantaryhmä on kokoontunut yhden kerran: se joi kahvit, ja se sai tilannekatsauksen. Ihan hyvä juttu sinänsä, mutta minä katsoisin, että tämän salin arvovalta ja tämän asian vakavuus edellyttävät tältä työltä vähän suurempaa draivia, Olli-Poika Parviainen sanoi.

– Minä toivon, että tällainen tapa perustaa työryhmiä, tai siis ohjausryhmiä, ei ole keino ohjata keskustelua pois vaikeista aiheista, sillä meidän tarvitsee löytää näihin kysymyksiin ratkaisut yhdessä.

Ryhmää puheenjohtava poliisi-kansanedustaja Mika Raatikainen (ps.) vastasi toteamalla, että "ihan sattumalta olen jonkun verran harmaata taloutta tutkinut ja myöskin korruptiota ja terrorismissakin ollut hiukan mukana — en tekijänä, vaan tutkintapuolella — niin että minulla on ehkä jonkun näköistä kokemusta".

– Mitä tulee tähän parlamentaariseen harmaan talouden seurantaryhmään, niin viime viikolla tapasin uuden sihteerin, siellä on sihteeri vaihtunut. Kysyin, mikä on tilanne. Tilanne on nyt se, että ollaan järjestämässä kokousta joulukuussa.

– Minulla ei ole tapana, toisin kuin ehkä sosialidemokraateilla, järjestellä kokouksia vain sen takia, että ollaan kokouksessa. Niitä järjestetään silloin, kun on jotain kerrottavaa, Mika Raatikainen sanoi.

Perussuomalaisten Leena Meren mielestä arvostelu oli aiheetonta.

– Olen itsekin sen (työryhmän) jäsen, ja tosiaan puheenjohtaja, edustaja (Mika) Raatikainen, on sen kutsunut koolle. Me siis joimme kahvia, kyllä, mutta noin pari tuntia kävimme läpi, ja minä ainakin koin, että pystyin vaikuttamaan. Olin perehtynyt asioihin etukäteen - poliisi, tuomioistuinlaitos, näin - että kyllä minä ainakin koin, että pystyin vaikuttamaan, Leena Meri sanoi.

- Että kyllä me ihan aidosti siellä teimme muutakin kuin juotiin kahvia. En haluaisi, että vähätellään meidän työtämme, se on ihan vakavaa työtä.

Meren mukaan on aivan hienoa, ettei Mika Raatikainen pidä kokouksia vain sen takia, että me "sinne menisimme nimenomaan juomaan sitä kahvia, jos siellä kerran ei ole sellaista asiaa".

– Annetaan oikea käsitys. Kuitenkin täällä kansalaiset seuraavat näitä ohjelmia ja lähetyksiä, ja tulee palautetta, että täällä salissa ei istuta eikä tehdä mitään: olen yrittänyt kertoa, että me istumme valiokunnissa ja kokouksissa ja me teemme siellä aitoa työtä eikä vain juoda kahvia — niin kuin edustaja tietää hyvin, Meri vetosi.

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluodon mukaan on hienoa että kokous on ollut ja toinen ehkä tulossa, mutta "nyt on vuosi mennyt, ja on pakko myöntää, että yhtään mitään ei ole tapahtunut".

Sdp:n Mika Kari ilmoitti, että "en puhu kahvista enkä kahvikupeista, mutta tärkeistä resursseista kuitenkin". Hän kysyi veroparatiisityöhön käytettävien asiantuntijoiden määrästä.

Timo Harakka ihmetteli, että kokouksista "täällä salissa pitää kysellä, kun muuta yhteydenpitoa ei ole".

– No, sen sijaan, että edustaja Raatikainen olisi edes muodon vuoksi pahoitellut, hän katsoi aiheeksi vinoilla kysyjälle. Jos olisin ilkeä ihminen, niin tulkitsisin, että tyylilaji paljastaa hallituksen asennoitumisen harmaan talouden vastaiseen työhön. Mutta onneksi en ole, Timo Harakka sanoi.

Perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen huusi väliin "minä olen".