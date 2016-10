Wille Rydman: Nyt ei nähdä kynttilämeriä, kohtuutonta leimata Paavo Arhinmäkeä

Ilta-Sanomat uutisoi Paleface-artistin musiikkivideolla esiintyvän ulkomaalaistaustaisen miehen olevan sama henkilö, jota nyt epäillään taposta. Kansanedustaja Wille Rydman (kok.) jakoi uutisen Facebookissa.

– Jollei tapaus olisi niin karmaiseva, siinä voisi nähdä koomisiakin piirteitä: 'Videolla esiintyvää ulkomaalaistaustaista miestä epäillään 86-vuotiaan miehen taposta Helsingin Puotilassa heinäkuun lopussa. Epäilty on vangittu todennäköisin syin. Paleface julkaisi kesällä Emme suostu pelkäämään -nimisen musiikkivideon. Sen tarkoitus on hälventää pelkoja ja epäluuloja ulkomaalaisia kohtaan', Wille Rydman kirjoitti.

– Taposta epäilyn kanssa samalla musiikkivideolla poseeraavat muun muassa Paavo Arhinmäki (vas.) ja tietenkin vasemmistoräppäri Paleface itse, hyvin poliittisista teksteistään tunnettu. Olisi silti äärimmäisen kohtuutonta leimata kumpaakaan heistä tapauksen vuoksi.

– Joitain toisia on kyllä vastaavissa tapauksissa leimattu kovastikin. Veikkaanpa myös, ettei tämän tapauksen vuoksi nähdä kynttilämeriä, mielenosoituksia eikä eduskuntakeskusteluita, Rydman jatkoi.

Kansanedustaja Simon Elo (ps.) jakoi saman uutisen.

– (Paleface) on samassa kuvassa miehen kanssa, jota ei tunne, ja joka päätyy syytteeseen väkivaltarikoksesta. Korostaa että oikeusvaltiossa jokainen on syytön kunnes toisin todistetaan. Tuomitsee väkivallankäytön. Toivoa sopii että jatkossa vasemmistossa muistetaan olla näin rauhallisia kun joku muu on samantyyppisessä tilanteessa ja perustelee samoin sanoin, Simon Elo kirjoitti oheen.

Paavo Arhinmäki toteaa Facebookissa, että musiikkivideon joukkokohtauksen ja myöhemmin tapahtuneen henkirikoksen yhdistäminen on täysin järjetöntä.

– Mutta valitettavasti nykyisessä suomalaisessa "keskustelu"ilmapiirissä voi tehdä täysin järjettömiä ja vastenmielisiä yhdistämisiä leimaamistarkoituksella, Arhinmäki kirjoittaa.