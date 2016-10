Alpo Rusi vastaa Juhani Suomelle: Ei kannattaisi ampua viestintuojia

Kekkos-tutkija professori Juhani Suomi tyrmäsi Savon Sanomissa professori Alpo Rusin uuden Yhdessä vai erikseen -kirjan tiedon presidentti Urho Kekkosesta.

Alpo Rusi kertoo kirjassaan saaneensa Ruotsista vahvistusta sille, että 1970-luvun salaiset keskustelut Neuvostoliiton kanssa Lapin käytöstä sodassa olisikin aloittanut Kekkonen itse.

Juhani Suomen mukaan väite mahdollisesta maanpetoksesta on törkeä ja kirjassa "pyritään vain luomaan mielikuvaa, että nyt on taas oltu totaalisesti rähmällään".

– Do not shoot the messenger. Kannattaisi muistaa ettei viestintuojia kannattaisi ampua, Alpo Rusi kommentoi Juhani Suomen lausuntoa Verkkouutisille.

– Juhani Suomi on tälläkin lausunnolla vain osoittanut, että hän ei halua käydä reilua keskustelua tärkeistä historian ongelmakohdista joilla on merkitystä tänäänkin maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksiin.

– Valtiollisia johtotehtäviä hoitavien on aina muistettava että heistä ja heidän toimistaan jää jälkiä, joiden peittely ei pitkän päälle kannata, Rusi toteaa.