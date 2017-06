Jussi Halla-aho haluaa PS:n yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa

Jussi Halla-aho sanoi puheenjohtajavalintansa jälkeisessä linjapuheessa PS:n Jyväskylän puoluekokouksessa, että perussuomalaisten tulee suhtautua suopeasti yhteistyöhön pohjoismaiden kansallismielisten puolueiden kanssa.

Halla-ahon mukaan esimerkiksi Euroopan parlamentissa ja Pohjoismaiden neuvostossa ryhmien koko antaa lisää vaikutusmahdollisuuksia. Hänen mukaansa linjaus koskee ennen kaikkea ruotsidemokraatteja, koska Tanskan kansanpuolueen kanssa PS jo tekee yhteistyötä.

Iltalehdessä Jussi Halla-aho toteaa, että "mielestäni ruotsidemokraatit on hyvin verrattavissa meihin sekä äänestäjäkuntansa että toimijoiden profiilin osalta".

– Puoluejohdolla on tietysti erilaisia näkemyksiä, johtuen siitä että meidän historiamme on Suomen maaseudun puolueessa ja ruotsidemokraattien historia on muualla - siellä puolueen johto pitää avoimesti keskiössä niitä asioita, joiden vuoksi puoluetta äänestetään, Jussi Halla-aho toteaa IL:lle.

– Meillä on ollut hieman ristiriitaa siinä, että ihmiset usein äänestävät perussuomalaisia juuri maahanmuuttokysymysten vuoksi, mutta puoluejohdon suusta on tullut kommentteja, että tämä asia ei kovin mielenkiintoinen ja tärkeä.