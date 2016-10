Björn Wahlroos IS:ssa: Käsittämätöntä, miten Ruotsi on vetänyt Suomesta eroon

Ilta-Sanomien haastattelema Sammon, Nordean ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos katsoo Suomen talouden vaikeuksien olevan peräisin globalisaatiosta, digitalisaatiosta ja omista epäonnistumisistamme.

Wahlroosin mielestä Juha Sipilän hallitus ei ole kyennyt puuttumaan heikkoon kilpailukykyyn. Siksi investoinnit ja työpaikat menevät muualle.

"Hallitus hoitaa asiaa yleensä vasta, kun se on jo mennyt pieleen, eli työttömyyttä. Meidän täytyy parantaa edellytyksiä sille, että maahan investoitaisiin. Siinä hallitus ei ole ikävä kyllä päässyt edes omiin tavoitteisiinsa. Kilpailukykysopimus oli varsin vaatimaton", Björn Wahlroos sanoo IS:ssa.

"Hallitushan ei työpaikkoja synnytä, vaan ne synnyttää elinkeinoelämä ja yrittäjät. Jos tänne halutaan työllisyyttä, yrittämisen ja elinkeinon toimintaedellytyksiä pitäisi parantaa täällä".

Hänen mielestään ammattiyhdistysliikkeellä on usein niskalenkki "ennen kaikkea työmarkkinoiden jäykkyyksien poistamisessa ja yleissitovuuden muokkaamisessa.

"Elinkeinoelämän osalta voidaan lopettaa keskitetty neuvottelu, jonka EK on jo tehnyt. Sen jälkeen pallo on lainsäätäjillä, jotka määräävät säännöistä, joilla ammattiyhdistysliike käyttää valtaa".

Björn Wahlroos katsoo, että Suomessa on liian vähän vaihtoehtoja elämiselle yhteiskunnan tuilla.

Jäykkien työmarkkinoiden vuoksi Suomi on hänen mielestään jäänyt pahasti jälkeen Ruotsista, jossa on kova talouskasvu.

"Ruotsi on 15 vuoden aikana purkanut suuren osan jäykkyyksistä, joita Suomessa vielä on, ja alentanut verotusta. On ihan käsittämätöntä, miten Ruotsi on vetänyt Suomesta eroon".

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen tukee Wahlroosin näkemyksiä IS:ssa.

"Nalle piirtää aika isolla pensselillä, mutta kyllä hän on oikeassa", Vartiainen sanoo IS:lle.

Vartiainen mainitsee Ruotsin etuina Suomeen työehtosopimusten yleissitovuuden puuttumisen, eläkeputken puuttumisen ja yleiskorotusten pienemmän merkityksen.

"Ruotsissa lähdetään siitä, että sovitaan keskimääräisestä korotuksesta, mutta yrityksessä voidaan antaa sen mukaan, kuka on parantanut työskentelyä. Suomessa korotus tulee kuin manulle illallinen, vaikka ei olisi petrannut".