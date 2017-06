Veera Ruoho Ylellä: Jussi Halla-ahon ehdotukset ministereiksi olivat heppoisia

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä eronnut ja puolueesta erotettu kansanedustaja Veera Ruoho arvostelee perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon toimintaa. Ruoho sanoo Ylen haastattelussa, että Halla-ahon suunnitelmat ministerinimiksi olivat heppoisella pohjalla.

– Hän on tarjonnut heppoisia ehdotuksia ministereiksi, kun ajattelee, mikä on tilanne. Tänä päivänä ulkoministerin salkku on entistä raskaampi, Ruoho sanoo.

Halla-ahon ehdottamien ministerinimien lista ei ole päätynyt julkisuuteen.

Lisäksi Ruohon mielestä Halla-aho teki virheen, kun ei puheenjohtajaksi valituksi tultuaan kuunnellut presidentti Sauli Niinistöä ja katunut aiempia blogitekstejään.

Veera Ruoho ei ole toistaiseksi liittynyt mihinkään eduskuntaryhmään perussuomalaisista lähdettyään. Hän äänesti maanantaina hallituksen luottamuksen puolesta.

– Olen sitoutunut hallitusohjelmaan 2015. Siinä on asioita, joita ollaan ja olen saanut läpi. En lähde omia ajatuksia vastaan äänestelemään jatkossakaan, Ruoho sanoo.