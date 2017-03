PS-edustaja Jussi Halla-ahon ehdokkuudesta: Hyviä uutisia maahanmuuttokriitikoille

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen kirjoittaa kannanotossaan olevansa tyytyväinen, että europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ilmoitti lähtevänsä mukaan perussuomalaisten puheenjohtajakilpailuun. Annan Halla-aholle täyden tukeni, kuten olen jo aiemmin ilmaissut", Ronkainen kirjoittaa.

"Olisi ollut valtava pettymys, mikäli näin ei olisi tapahtunut, sillä kentältä on jo pitkään ja laajasti kuulunut toive sille, että Halla-aho lähtee tavoittelemaan puolueen johtopaikkaa", Ronkainen sanoo.

Hän vertaa Halla-ahon ehdokkuutta uutiseen talvisodan päättymisestä.

"Talvisota oli päättynyt. Nyt 77 vuotta myöhemmin me maahanmuuttokriitikot saamme jälleen hyviä uutisia pitkän uurtamisen jälkeen."

Ronkainen ei vielä kerro, aikooko lähteä mukaan perussuomalaisten varapuheenjohtajakisaan. Ehdokkaita varapuheenjohtajaksi on ilmoittautunut useita.

"On toki hyvä, että demokratia toimii ja varapuheenjohtajavaaliin on runsaasti vaihtoehtoja. En silti näe itseisarvona tai edes tarkoituksenmukaisena sitä, että koko eduskuntaryhmä on ehdolla varapuheenjohtajataistoon", Ronkainen sanoo.

Ronkaisen mukaan olisi hyvä, jos puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo jatkaisi tehtävässään.

"Tilanteessa, jossa puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja tulee joka tapauksessa vaihtumaan, olisi mielestäni hyvä, jos kokenut puoluesihteeri saisi jatkaa. Puheenjohtaja johtaa yhdessä puoluesihteerin kanssa puoluetta", Ronkainen sanoo.