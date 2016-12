Viron ex-pääministeri: Suomi-yhteistyössä vain taivas on rajana

Viron pääministerin tehtävät äskettäin jättänyt Taavi Rõivas osallistui tällä viikolla Slush-tapahtumaan Helsingissä. Mukana kansainvälisen kasvuyritystapahtuman avajaisissa oli myös Viron presidentti Kersti Kaljulaid.

– Slush-yhteisöstä välittyi valtava energia, silmin nähden innostunut Rõivas sanoo Verkkouutisille.

Samankaltaista sykettä hän näkee myös monessa asiassa, joita Viron ja Suomen välillä on tapahtunut tai tapahtumassa.

– Esimerkiksi informaatioteknologian alueella molemmin puolin Suomenlahtea on sellaista osaamista ja innovatiivisuutta, jossa oikeastaan vain taivas on rajana. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kun yhdistämme voimamme, yksi plus yksi on useimmiten vähintään kolme.

Suomen hallituksen suhtautumista yhteistyöhön digitaalisissa hankkeissa hän kiittelee vuolaasti.

– Olen nähnyt, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on niiden edistämiseen henkilökohtaisesti hyvin vahvasti sitoutunut.

HEIKKI HAKALA