RKP:n Anna-Maja Henriksson: Itsepäinen ja lyhytnäköinen hallitus työllistää eduskuntaa

– Viime joulukuussa eduskunnalla oli hyvä tilaisuus tehdä hyvä ja kaikkia tyydyttävä päätös, ja antaa sekä Vaasan että Seinäjoen keskussairaalalle täysi ympärivuorokautinen päivystys. Kuitenkin hallitus oli itsepäinen ja lyhytnäköinen, kun Vaasassa hyvin toimivaa kaksikielistä keskussairaalaa ei nostettu täyspäivystyssairaaloitten joukkoon, Anna-Maja Henriksson sanoo tiedotteessaan.

Hän kysyy, miksi on tärkeää, että Vaasa kuuluu näiden sairaaloiden joukkoon?

– Yksinkertainen vastaus on, että työllistymisasteen ja positiivisten väestöpohjallisten tulevaisuusnäkymien ansioista Pohjanmaan maakunta on yksi maan elinvoimaisimmista. Vaasan keskussairaalan hoitotulokset ovat myös jatkuvasti olleet korkealla tasolla. Pohjanmaa on lisäksi ainoa maakunta, jossa kieliryhmät ovat yhtä suuria. Siksi kaksikielinen keskussairaala on luonnollinen ja äärimmäisen tärkeä asia, Anna-Maja Henriksson sanoo.

Hänen mielestään hallituksen piittaamattomuus faktoista on johtanut siihen, että eduskunta nyt joutuu ottamaan asiaan uudelleen kantaa – nyt kansalaisaloitteen ja saman sisältöisen lakialoitteen muodossa.