RKP:n johto haluaa perustaa kaikkien eduskuntapuolueiden työllisyystyöryhmän

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin esittävät perustettavaksi parlamentaarista työllisyysryhmää. Ryhmänä tehtävänä olisi löytää ratkaisu työllisyyden parantamiseksi.

‒ Hallitus ja työmarkkinaosapuolet eivät monesta yrityksestä huolimatta ole kyennet esittämään riittäviä ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi. Tarvitsemme siksi parlamentaarisen työllisyysryhmän, jossa kaikki eduskuntapuolueet ovat edustettuina. Ryhmä tulisi asettaa välittömästi ja sen tulisi esittää toimenpide-ehdotuksensa lokakuun aikana. Nyt emme enää voi hukata aikaa, sanoo Anna-Maja Henriksson.

Henrikssonin ja Wallinin mukaan työmarkkinoiden uudistaminen edellyttää ratkaisuja, jotka kestävät vaalikausien yli.

‒ Työllisyyden parantaminen on maamme suurin haaste. Kaikkien eduskuntapuolueiden tulisi nyt istua saman pöydän ääreen ratkaisujen löytämiseksi. Tässä erittäin vakavassa tilanteessa kaikkien tulee myös olla valmiita tekemään kompromisseja ja luopumaan saavutetuista eduista. Kolmikantayhteistyö on vastuunalaista vapautta ja toimii vain, jos kaikki osapuolet ymmärtävät tämän. Nyt meidän vaaleissa valittujen politikkojen on kannettava yhteinen vastuumme työttömiä kohtaan, sanoo Stefan Wallin.

Syyskuun alussa budjettiriihen yhteydessä kolmikantaiselle työryhmälle annettiin tehtäväksi valmistella hallitukselle esitys, joka lisää työllisyyttä vähintään 10 000 hengellä. Työllisyysryhmä päätti työskentelynsä sunnuntaina mutta ei päässyt yksimieliseen esitykseen. Hallituksen on seuraavaksi tarkoitus linjata, miten prosessi jatkossa etenee.