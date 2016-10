RKP:n Anders Adlercreutz: Ongelma ei ole turvapaikanhakijoiden määrä, vaan jakojärjestelmä

Eduskunnan hallintovaliokunta on tällä viikolla tutustunut Välimeren pakolaiskriisiin ja muun muassa vieraillut Sisilian Pozzallon vastaanottokeskuksessa, joka toimii turvapaikanhakijoiden keräyspaikkana tietojen rekisteröimistä ja eteenpäin lähettimistä varten. Turvapaikanhakijoiden virta Välimeren yli ei ole laantunut.

– Eurooppalaisella tasolla ongelma ei ole turvapaikanhakijoiden määrä, vaan se, että meillä ei ole toimivaa turvapaikanhakijoiden jakojärjestelmää. Suomi on suhtautunut nurjasti pakollisiin kiintiöihin, ja tulee tekemään niin myös, kun EU:n maahanmuuttopakettia käsitellään eduskunnassa. Tämä on erittäin haitallista. Italian ja Suomen kaltaiset maat EU:n rajalla hyötyisivät sitovista ja oikeudenmukaisista mekanismeista. Nyt kohteena on Italia - huomenna voi olla Suomen vuoro, Anders Adlercreutz sanoo.

Välimerellä on tällä hetkellä käynnissä iso pelastusoperaatio, johon monet Euroopan maat osallistuvat auttaakseen vaikeuksissa olevaa Italiaa. Joka päivä monia veneitä pelastetaan varmalta uppoamiselta.

Tragediat ovat kuitenkin lähes päivittäisiä. Viime viikolla yhdestä pelastetuista veneistä löytyi 30 kuollutta pakolaista.

– Absurdia tässä on se, että pelastumismahdollisuus johtaa siihen, että ihmissalakuljettajat käyttävät yhä huonompikuntoisia veneitä. Pelastusoperaatio pelaa heidän pussiinsa, mutta sen päättäminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto, Adlercreutz sanoo.

Hänen mukaansa "meidän on autettava hädässä olevia aina kun voimme, mutta meidän on myös tuettava demokraattista kehitystä Afrikassa samalla, kun luomme laillisia ja turvallisia teitä Eurooppaan".

– Meillä on vastuu jatkaa partiointia Välimerellä, kunnes olemme saaneet ihmissalakuljetukset kuriin ja meillä on toimiva turvapaikkajärjestelmä, Adlercreutz sanoo.