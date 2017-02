Petteri Orpo hauskuutti kokoomusväkeä: Kakun pitää kasvaa, jotta demarit voivat sen syödä

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo piti kokoomuksen kuntavaaliristeilyllä tervetuliaispuheen myöhään lauantai-iltana. Laivalla on yli tuhat kokoomuslaista aktiivia.

– Tiedän kuinka hyvää työtä kunnissa kokoomuslaiset päättäjät ovat tehneet ihmisten palveluiden eteen, kuntalaisten hyvinvoinnin eteen ja kuntien tulevaisuuden eteen. Tiedän että siltä pohjalta me rakennamme erinomaisen hyvää vaalityötä, Petteri Orpo sanoi.

– Meillä ei ole mitään syytä edes miettiä, että joku menisi meistä ohi (kannatuksessa)!

Orpon mukaan häneltä on kysytty miksi olla kuntavaaleissa ehdokkaana, "kun sillä kunnalla ei ole sen soten jälkeen mitään sanomista".

– No, se on väärä ajatus. Kunnille jää merkittävä rooli: sivistys, koulutus, yrittäjyys, osaaminen, ihmisten vapaa-aika, kulttuuri, liikunta, seniorityö, nuorisotyö...

– Se on niin merkittävä paketti, että se pistää miettimään: miltä puolueelta se kuulostaa? Se kuulostaa kokoomukselta. Se on meidän agenda ja me olemme parhaita siinä, kokoomusjohtaja innosti väkeään.

– Me ymmärrämme, että ne työpaikat ja elinvoima pitää ensin rakentaa, jotta se kakku kasvaa, jotta sitten demarit voivat sen syödä, hän lohkaisi kuulijoiden nauraessa.

Petteri Orpo päätti puheensa todeten sen olleen hänelle todella iso juttu.

– Tämä on ensimmäinen kerta puoluekokouksen jälkeen, kun meillä on kunnolla järjestöväkeä koolla. Ilman teidän työtänne paikallispolitiikassa ei luottamusta voiteta.