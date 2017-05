Sisäministeri Risikko: Naisilla merkittävä rooli vapaaehtoisessa varautumisessa

– Yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin liittyvä vapaaehtoisresurssin olemassaolo ja elinvoimaisuus tulee turvata jatkossakin, Paula Risikko sanoi Naisen Valmiusliiton 20-vuotisjuhlassa perjantaina Helsingissä.

– Esimerkiksi ansiotyön ja vapaaehtoistoiminnan yhteensovittaminen edellyttää uudenlaisia malleja työntekijän ja työnantajan välillä. Lainsäädännöllä, strategioilla ja politiikka-ohjelmilla voidaan tukea kolmannen sektorin roolia osana yhteiskuntamme kokonaisturvallisuutta, hän sanoi.

Vakavissa häiriötilanteissa viranomaisten resurssit tarvitaan yhteiskunnan kriittisimpien toimintojen jatkamiseen. Sen vuoksi yhteisöjen ja kotitalouksien omatoiminen varautuminen on Risikon mukaan yhteiskunnan kriisinkestävyyden perusta.

Turvallisuusalalla toimivilla kansalaisjärjestöillä on pitkä kokemus työstä viranomaisia ja kansalaisia hyödyttävissä projekteissa, kampanjoissa ja tapahtumissa sekä Suomea ja maailmaa kohdanneissa kriiseissä. Tämä nähtiin Risikon mukaan vuoden 2015 syksyllä turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa voimakkaasti.

Turvapaikanhakija-aalto käynnisti Suomen Punaisessa Ristissä rauhanajan suurimman kotimaan avustusoperaation.

– Operaatio on ollut konkreettinen voimannäyttö siitä, mihin viranomaisten ja järjestöjen välisellä yhteistyöllä kyetään. Valmius toimintaan oli jo olemassa ja siihen oli varauduttu käytännössä jo vuosien ajan, Risikko kertoi.

Ministeri muistutti, että paitsi vapaaehtoistyössä naisilla on iso rooli myös turvallisuusviranomaisten toiminnassa. Hätäkeskuspäivystäjistä suurin osa on naisia. Koko poliisihallinnon virkamiehistä noin kolmannes on naisia.

Risikko huomautti, että Suomi erottuu kansainvälisesti edukseen siinä, että yli kolmasosa Suomen kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin lähettämistä asiantuntijoista on naisia. EU-maiden keskiarvo on noin 20 prosenttia.

– Omien asiantuntijoidemme näyttämä roolimalli on tärkeä, kun pyrimme saamaan konfliktimaiden naiset aktiivisiksi osallistujiksi valtion rakentamiseen. Naisilla on myös useissa konfliktimaissa miehiä paremmat mahdollisuudet tutkia naisiin ja tyttöihin kohdistuneita rikoksia, hän sanoi.