Pertti Salolainen: Tiedustelulainsäädäntö tarvitaan kiireellisellä aikataululla

Kansanedustaja Pertti Salolaisen (kok.) mukaan Suomi on pahasti jäljessä tiedusteluasioissa ja Suomeen tarvitaan kiireellisellä aikataululla sekä siviilitiedustelulaki että sotilastiedustelulaki.

– Parhaillaan näitä lakeja valmistellaan ja myöskin parlamentaarinen työryhmä on valmistelussa mukana. Pyrkimyksenä on, että saataisiin valmista tämän kevään aikana, jotta sitten syksyn aikana voitaisiin näitä lakeja käsitellä ja saada lait voimaan ensi vuoden alussa. Tämä on tavoiteaikataulu, Salolainen sanoi tänään eduskunnassa.

Tiedustelulainsäädäntö yritetään saada voimaan kiireellisellä lainsäädäntöjärjestyksellä vielä tällä vaalikaudella. Se tarkoittaa, että lain tueksi on saatava kansanedustajista 5/6 osan enemmistö.

Salolaisen mukaan Suomi on "hyvin pahasti jäljessä" kehityksessä ja Salolaisen mielestä on turhauttavaa, että esimeriksi ulkoministeriön vakoilutapauksessa Suomi sai ulkovallalta tiedot siitä, että tällaista oli Suomessa tapahtunut.

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan yhteisen tilannekuvan lisäksi tarvitaan myös toimintavaltuudet.

– Vetoan teihin, arvoisat kansanedustajat: olette paljon vartijoina siinä, että saamme tiedustelulainsäädännön eteenpäin. Se on aivan ehdotonta tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, Risikko sanoi.

Risikon mukaan tiedustelulainsäädäntöä tarvitaan muun muassa terrorisminvastaiseen työhön.

– Mehän emme ole nyt tällä hetkellä missään nimessä mikään ykköskohdemaa, mutta se voi yhdellä kerralla muuttua ja siitä syystä meidän pitää olla etukenossa ja varautuneita tähän asiaan, Risikko sanoi.

Eduskunta keskusteli hallituksen esityksestä laiksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta.