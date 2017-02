Sisäministeri Paula Risikko: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyllä vähennetään radikalisoitumista

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) sanoo, että viranomaisten tekemää lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevää ankkurityötä on tehty onnistuneesti monella paikkakunnalla.

– Toimintaa kehitetään nyt niin, että voidaan puuttua myös uusiin uhkiin, jotka vaikuttavat nuorten elämässä. Näistä ajankohtaisin on väkivaltainen radikalisoituminen ja ääriliikkeet. Kaikki väkivaltaisesti radikalisoituneet eivät ole nuoria, mutta moni heistä on nuori, ministeri Risikko sanoi tiistaina Poliisiammattikorkeakoululla järjestetyssä Ankkuriseminaarissa Tampereella.

Sisäministeriö on julkaissut väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksen, jonka mukaan väkivaltainen radikalisoituminen ja ääriliikkeiden toiminta ovat tulleet Suomessa aiempaa näkyvämmiksi.

Alttiimpia väkivaltaisten ääriliikkeiden kutsulle ovat nuoret, joilla ei ole ympärillä turvallisia aikuisia ja joilla on ongelmia perheessä, esimerkiksi turvattomuutta ja syrjäytymistä. Ankkurimallissa poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä työskentelevät yhdessä auttaakseen nuoria, jotka oireilevat rikoksilla.

– Olen erittäin iloinen siitä, että useampi kaupunki on määrätietoisesti ryhtynyt edistämään Ankkuritoimintaa. Syynä tähän on varmasti se, että tieto toiminnan tuloksellisuudesta on lisääntynyt. Nämä hyvät esimerkit kannustavat myös niitä kuntia, jotka ehkä vielä epäröivät, toteaa Risikko.