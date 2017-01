Sisäministeri Paula Risikko: Poliisin toiminnassa ei tingitä olennaisesta

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan poliisi kehittää toimintaansa, jotta sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintakyky ja kiireellisten hälytyspalveluiden saatavuus turvataan.

Hallitus osoitti poliisille vuodelle 2017 talousarviossa määrärahan, jolla mahdollistettiin muun muassa 200 määräaikaisen poliisin jatkaminen tehtävissään myös kuluvana vuonna. Näin kyettiin ylläpitämään poliisien määrä noin 7200 poliisimiehessä.

– Tämä on arvokas ja merkittävä lisäys huomioiden maamme taloudellinen tilanne ja kaikkialla yhteiskunnassa tehtävät säästötoimenpiteet. Poliisin resurssien turvaaminen on yhteinen tavoitteemme. Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan kivijalka, ministeri Risikko sanoo.

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Risikon mukaan nyt kuitenkin ollaan monella tapaa vedenjakajalla.

– Tulevat vuodet ovat nyt tiedossa olevien määrärahakehysten osalta sangen haastavia poliisin talouden kannalta. Olennaisesta ei kuitenkaan tingitä. Vaikka niukat resurssit vaativatkin toiminnan sopeuttamista ja viranomaisten tehtävien priorisointia, sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintakyky ja kiireellisten hälytyspalveluiden saatavuus turvataan.

Suomessa kansalaisten turvallisuuden tunne ja erityisesti luottamus poliisiin on pysynyt korkeana. Viimeisimpään poliisibarometriin vastanneista 96 prosenttia kertoi luottavansa poliisiin melko tai erittäin paljon.

– Tämä luottamus on ansaittu jokapäiväisellä työllä kansalaisten parissa. Parhaimmillaan poliisi pystyy myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan paitsi turvallisuuspalvelujen tarjontaan, myös niiden kysyntään, Risikko summaa.

Sisäministeri otti kantaa poliisin tilanteeseen puhuessaan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Kotkan uuden poliisitalon vihkiäisissä torstaina 26. tammikuuta.