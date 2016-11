Sisäministeri Paula Risikko: Laiton maassa oleskelu ei ole kenenkään etu

Maahan laittomasti jäävien määrän ennakoidaan kasvavan ensi vuonna. Paula Risikon mukaan viranomaiset ovat varautuneet ilmiöön ja sen hallintaan toimenpidesuunnitelmalla, jota käsiteltiin johtamassa maahanmuuton ministerityöryhmässä keskiviikkona.

Ilmiössä on kyse kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista, jotka eivät palaa kotimaahansa vaan jäävät Suomeen laittomasti.

Laittoman maassa oleskelun kasvu on seurausta vuoden 2015 turvapaikkahakemusten ennätyssuuresta määrästä. Suomeen saapui 32 476 turvapaikanhakijaa vuonna 2015. Suurin osa hakemuksista on nyt käsitelty, ja kielteisen päätöksen on saanut noin puolet hakijoista. Turvapaikka on myönnetty noin 26 prosentille hakijoista.

Risikon mukaan viranomaiset työskentelevät aktiivisesti laittoman maassa oleskelun kasvun ehkäisemiseksi.

– Suomen lainsäädännön mukaan jokaisella ihmisellä tulee olla selvä asema yhteiskunnassa eikä kenenkään tulisi oleskella maassa laittomasti. Suomi ei ole perinteisesti ollut houkutteleva maa laittomalle maassa oleskelulle, koska niin sanotusti paperittomana eläminen on Suomessa käytännössä hyvin vaikeaa. Laittomasti maassa oleskelevalla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta työllistyä, hän sanoi torstaina Oulussa.

– Ei ole kenenkään etu, että ihmiset jäävät maahan laittomasti kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen. Laittomasti maassa oleskelevilla on suurempi riski syrjäytyä, ajautua tekemään rikoksia elääkseen ja ennen kaikkea suuri riski joutua rikollisten tai rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi, Risikko totesi.

Hänen mukaansa yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä ilmiötä on vapaaehtoisen paluun tuen tarjoaminen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille.

– Tuettu vapaaehtoinen paluu tarjoaa palaajalle mahdollisuuden aloittaa elämä uudelleen kotimaassa esimerkiksi taloudellisen tai aineellisen avun turvin, Risikko sanoo.

Sisäisen turvallisuuden strategiset linjaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet valmistuvat ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä.