Hallituksen salkut: Paula Risikon mukaan pääministeri sortuu nyt vatulointiin itse

Kokoomuksen puheenjohtajalta valtiovarainministeri Petteri Orpolta kysyttiin perjantaina kokoomusministerien kasvuohjelman tiedotustilaisuudessa hallituksen mahdollisista salkkujärjestelyistä.

– Meidän ministerimme pystyvät hoitamaan omat vastuunsa ja omat tarpeensa. Meillä ei ole tarpeita, mutta kun on ollut esillä joidenkin ministereiden työtaakka ja jaksaminen, niin täytyy olla valmis keskustelemaan, Petteri Orpo sanoi.

– Ainut kestävä lähtökohta tätäkin pohtiessa on, että on tarvetta turvata hyvä lainsäädännön taso ja hallituksen kyky selviytyä kaikista vastuullaan olevista asioista. Pääministeri varmasti pohtii kokonaisuutta ja tekee esityksiä, jos on tarvetta.

– Kokoomuksen ministeriryhmä on hyvässä iskussa, Orpo totesi.

Tiedotustilaisuudessa mukana olleella sisäministeri Paula Risikolla oli kuitenkin arvosteltavaa.

– En oikein tiedä mikä tämä vatulointi on, kun pääministerihän ei siitä tykkää, ja nyt hän kuitenkin itse siihen vähän sortuu, Paula Risikko aloitti.

Hän muistutti hallitusta aloittaessa sovitun, että "tämä määrä on ministereitä".

– Se oli selvä päätös. O.K., sillä mentiin. Sitten muun muassa kun Petteri Orpo tuli (kokoomuksen) puheenjohtajaksi niin hän nosti kysymyksen tästä (salkuista).

Tuolloin tarkasteltiin Risikon mukaan nimenomaan myös oikeusministeriötä.

– Siinä sovittiin, ja pääministeri totesi että "ei". Ja vielä kaksi viikkoa sitten hän sanoi pääministerin ilmoituskeskustelussa että tällä joukkueella mennään. Ja nyt yhtäkkiä ollaan taas tässä tilanteessa. Että vähän hankala ja outo tilanne, minun mielestä, Paula Risikko jatkoi.

Petteri Orpo puuttui seuraavan kysymyksen myötä puheeseen ja totesi haluavansa rauhoittaa keskustelun.

– Ja haluaisin oikeastaan päättääkin keskustelun. Voidaan aivan loputtomasti pohdiskella kaikkia erilaisia ratkaisuja, mutta kuten totesin, ei meillä ole mitään erityistä tarvetta. Olemme valmiit keskustelemaan, jos joku haluaa. Mutta ei tavallaan hyödytä mitään, jos pohdiskelee joitain erityisiä ratkaisuja, Orpo totesi.