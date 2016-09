SDP:n Antti Rinteen mukaan Venäjä on pyrkimässä takaisin suurvallaksi

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne sanoo Ylen Ykkösaamussa olevan selvää, että Suomi vastaa kansainväliseen virka-apupyyntöön myöntävästi, kun kyse on vakavasta rikoksesta.

Suomi on antanut virka-apua Itä-Ukrainassa alas ammuttuun Malaysian Airlinesin MH17-lentoon liittyvässä kansainvälisessä rikostutkinnassa. Rikostutkijaryhmä julkaisi keskiviikkona raporttinsa tutkinnasta, jonka mukaan matkustajakoneen ampui alas 17.7.2014 Venäjältä Itä-Ukrainan separatistialueelle tuotu ja sieltä takaisin Venäjälle toimitettu BUK-ohjusjärjestelmä.

Suomessa suoritettiin salassa virka-apuna ohjuskoe, jossa räjäytettiin BUK-ilmatorjuntaohjus testioloissa. Suomi on luovuttanut ohjuskokeen tulokset Hollannin omaan rikostutkintaan, mutta ei ole antanut lupaa tulosten jakamiseen muille maille. Rinne ei näe ohjuskokeissa suurta dramatiikkaa, vaan katsoo kohun syntyneen ennemminkin siitä, että tietoja malesialaiskoneen alasampumisen tutkinnan kulusta on tullut julkisuuteen odotettua aikaisemmin.

Hänen mukaansa on selvää, että kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea auttamaan malesialaiskoneen alasampumisen tutkimuksissa. Rinne sanoo asiassa tasapainoteltavan kahden seikan välillä: Toisaalta kyse on vakavasta rikoksesta, jonka vuoksi Suomeen on lähetetty kansainvälinen virka-apupyyntö. Toisaalta on huomioitava asekauppasopimus, joka sisältää rajoitteita.

Rinne sanoo, että asekauppasopimuksissa on aina rajoitteita siitä riippumatta, mistä aseita ostetaan. Hän arvelee, että presidentti Sauli Niinistö viittaa Suomen tekemillä "rohkeilla päätöksillä" asekauppasopimusten rajoitteisiin.

Rinne ei halunnut arvioida, millaisia vaikutuksia tutkimuksiin osallistumisella on Suomen ja Venäjän suhteiisin. Hänen mukaansa tämän arvioimiseksi täytyisi tietää tarkasti, mitä kauppasopimuksissa lukee.

Rinteen mukaan arviot siitä, että Venäjä kyseenalaistaisi Suomen itsenäisyyden ensi vuonna, kun Suomi täyttää 100 vuotta, ovat turhaa pelottelua.

‒ Meillä tulee olla niin vahva itsetunto, että kukaan ei voi kyseenalaistaa Suomen itsenäisyyttä, Rinne sanoo.

Rinteen mukaan on selvää, että Venäjä on Putinin valtaan astumisen jälkeen pyrkinyt uudelleen suurvalta-asemaansa. Maan sisäinen tilanne ei pääse Rinteen mukaan uudistumaan niin kauan, kun oligarkit hyötyvät nykytilanteesta.

Hänen mukaansa hallitus on toiminut hyvin ja pitänyt yllä vuorovaikutusta itänaapurin kanssa. Myös presidentin toimet saavat oppositiojohtajalta kiitosta.

‒ Presidentti Niinistö on toiminut aktiivisesti ja ansiokkaasti Itämeren turvallisuutta koskevissa asioissa. Niissä tulee edetä pikku hiljaa yksi asia kerrallaan, Rinne sanoo.