Antti Rinne: Hyvinvointi vaatii riittävien verotulojen turvaamista

– Haluan kuitenkin sanoa työmarkkinapöytään, että suomalaisen hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää talouskasvun lisäksi riittävien verotulojen turvaamista, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne totesi keskiviikkona.

Antti Rinne puhui puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kouvolassa. Rinne sanoi SDP:n tiedotteen mukaan, että Suomen talouden kasvu ja yritysten tilanne on sellainen, että "ostovoimaa voidaan veronkevennysten sijaan vahvistaa paremmin palkankorotuksilla". Kyse on Rinteen mukaan julkisen talouden tasapainosta ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta.

– Mikäli veronkevennyksiin on varaa, ne on kohdistettava vain pieni- ja keskituloisille. Liialliset veronkevennykset vaarantavat tässä tilanteessa hyvinvointivaltion kestävyyden.

Antti Rinne otti puheessaan esiin syntyvyyden. Hänen mukaansa tämän vuoden aikana näyttää syntyvän huomattavan vähän suomalaisia.

– Tosiasia on, että jos alkuvuoden syntyvyyskehitys jatkuu loppuvuonna, Suomessa syntyy tänä vuonna ensimmäisen kerran sitten 1860-luvun nälkävuosien alle 50 000 lasta. Tämä on hyvin vakava asia. Mikään kansakunta ei voi menestyä ja kehittyä paremmaksi, ellei sen tulevaisuutta turvaa uudet sukupolvet.

Hän pohti keskeisinä syinä yhteiskunnan suhtautumista lapsiperheisiin ja työelämän arjen vaikutuksia lasten hankkimispäätöksiin. Syntyvyyden alenema on hänestä otettava vakavasti poliittisessa päätöksenteossa.

– SDP tulee tämän kesäkokouksen yhteydessä esittämään joukon konkreettisia keinoja, joilla suomalaiset saadaan uudelleen synnytystalkoisiin. On sanomattakin selvää, että puolueet eivät päätä ihmisten perhesuunnitelmista. Me emme siis mene kenenkään makuuhuoneeseen tässäkään asiassa, mutta me voimme poistaa ihmisten huolia perheen perustamiseen liittyen. Suurten ikäluokkien syntymän aikoihin perheitä kannustettiin sloganilla neljäs isänmaalle. Hyvä kiteytys. Nyky-Suomessa jo puoletkin tuosta määrästä olisi huomattava parannus, Antti Rinne sanoi.