"SDP:n feministiverkosto meni aggressiossaan kiusaamisen puolelle" – "toveri on toisen pahin vihollinen"

Mikko Salmi kertoo kolumnissaan tulleensa puolueeseen vuonna 2012.

– Kun olen sukeltanut syvemmälle demariperheeseen, myös puoluepolitiikan realiteetit ovat iskeneet tajuntaani entistä voimallisemmin. Joskus tunne siitä, että toveri on toisen pahin vihollinen, on valitettavasti todellisuutta. Kukaan ei lyö toista demaria voimallisemmin kuin toinen demari. Se on myös pelottavan yleistä, hän kirjoittaa.

Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne päästi suustaan SDP:n kesäkokouksessa väärän sanan. Mikko Salmen mukaan puhe synnytystalkoista sai liikkeemme feministit takajaloilleen.

– Palaute sosiaalisessa mediassa oli niin murskaava, että Rinne joutui pahoittelemaan sanavalintaa nöyrästi. Vaikka aito huoli Suomen syntyvyyden laskusta sai ansaittua huomiota, Rinne lynkattiin näyttävästi varsinkin omiemme taholta.

Salmen mielestä feministien kritiikissä Rinteen viestintää kohtaan on paljon oikeutettua.

– Silti en liene ainoa, jonka mukaan osa kritiikistä meni överiksi. Kun europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari vertasi Rinteen sanomaa kolmannen valtakunnan toimintaan, ei kohtuudesta voida enää puhua.

– Myös sosialidemokraattisen feministiverkoston DemFemin lausunto Facebook-sivuillaan meni aggressiossaan kiusaamisen puolelle. Sivustolla oli listattu peräti yksitoista kohtaa, joissa ”synnytystalkoot”-termin käyttö täytti rakenteellisen syrjinnän kriteerit, Salmi kirjottaa.

– Lausunnon viimeinen kohta kiteyttää hyvin tyylilajin: ”On ongelmallista, että keski-ikäinen valkoinen mies kokee oikeudekseen kehottaa ja ”maan isänä sivistää” kansaa 1950-luvun hengessä ikään kuin uhrautumaan isänmaan puolesta. On ylipäätänsä ongelmallista, että keski-ikäinen mies (oletettavasti ilman kohtua) linjaa poliittisesti kohdullisten asemasta ja velvollisuuksista.” DemFemin lausuntoa lukiessa tulee vahvasti mieleen, että nyt ammutaan singolla kärpästä, Salmi jatkaa.

Salmen mukaan tasa-arvon edistäminen on hänelle ja monelle muulle sosialidemokraattiselle miehelle sydämen asia. Sitä voisi hänen mielestään edistää lempeämminkin sanankääntein.