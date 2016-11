Sdp:n Antti Rinne: Hallituksen vastausta talouden haasteisiin ei ole kuultu

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne blogikirjoittaa Verkkouutisissa hallituksen oikeista tavoitteista ja vääristä keinoista.

– Keväällä 2017 Juha Sipilän hallituksella on ollut kaksi vuotta aikaa vastata Suomen talouden haasteisiin. Hallitus on jo antanut neljästä budjetistaan kaksi, mutta yhtään vastausta ei ole ainakaan vielä kuultu. Velkaantuminen on nopeampaa kuin edellisen hallituksen loppukaudella, eikä työllisyydessä ole tapahtunut merkittävää parannusta, Antti Rinne toteaa.

Hänen mukaansa ensimmäisen vuotensa hallitus kulutti ristiretkellään suomalaisten palkkoja vastaan. Seurauksena solmittiin kilpailukykysopimus, joka leikkaa palkkoja ja pidentää työaikaa.

– Hintakilpailusta on tullut hallitukselle pakkomielle. Suomi ei kuitenkaan koskaan menesty halpatyömaana. Joku tekee työn aina halvemmalla kuin suomalainen.

Rinteen mielestä "menestys perustuu siis kaikkeen siihen, jonka hallitus on järjestelmällisesti laiminlyönyt".

– Hallitus tavoittelee 110 000 uutta työpaikkaa ja työllisyysasteen nostamista 72 prosenttiin. Tavoitteet ovat oikeita, mutta ne eivät toteudu, sillä keinot ovat vääriä, Antti Rinne kirjoittaa.

– Hallituksen tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja palkkojen leikkaamisen lisäksi alentamalla verotusta kaikista suurituloisimmilta suomalaisilta. Näihin suurituloisia suosiviin veroratkaisuihin kuluu satoja miljoonia euroja, mutta onko niillä vaikutuksia kasvuun ja työllisyyteen. Hallituksen omien arvioiden mukaan ei juurikaan. Tähän arvioon on helppo yhtyä.