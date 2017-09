Rikosrekisteritietojen vaihtoa aiotaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

Komission ehdotuksen mukaan EU-valtiot ryhtyisivät vaihtamaan tietoja tehokkaammin EU:n ulkopuolisten kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista. Tätä varten luotaisiin keskitetty tietojärjestelmä.

Valtioneuvosto lähetti ehdotuksen eduskunnalle torstaina.

Voimassa olevassa järjestelmässä rikosrekisteritietojen vaihto EU:n jäsenvaltioiden välillä on tehokasta vain EU:n kansalaisten osalta. Komission tarkoituksena on täydentää rikosrekisteritietojen vaihtoa siten, että jäsenvaltiot voisivat tarkistaa, missä jäsenvaltioissa on annettu EU:n ulkopuolisia kansalaisia koskevia rikostuomioita.

Jäsenvaltion, jossa annetaan kolmannen maan kansalaista koskeva tuomio, olisi talletettava uuteen EU-tason keskitettyyn tietojärjestelmään tuomion saaneen henkilöllisyyden määrittämistä koskevat tiedot mukaan lukien sormenjälkitiedot.

Ehdotetun järjestelmän avulla jäsenvaltiot voisivat kohdistaa tietojen luovuttamispyyntönsä suoraan niihin jäsenvaltioihin, joissa EU:n ulkopuolinen kansalainen on tuomittu. Nykyisin ainoa tapa selvittää, onko kolmannen valtion kansalaisella rikostuomioita muissa jäsenvaltioissa, on kysyä asiaa jokaiselta jäsenvaltiolta erikseen.

Rikosrekisteritietojen vaihtoa koskeva ehdotus on osa EU:n terrorismin vastaisia toimia. Tietojen vaihtoa koskevan direktiiviehdotuksen käsittely aloitettiin EU:n työryhmässä helmikuussa 2016. Sittemmin direktiiviehdotusta on täydennetty asetusehdotuksella keskitetyn tietojärjestelmän perustamisesta

Valtioneuvosto suhtautuu ehdotusten tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti. Valtioneuvoston mielestä on tärkeää, että asetuksessa on kattavat tietosuoja- ja tietoturvasäännökset, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää tietojen väärinkäyttöön liittyviä riskejä.