Psykiatri LM:lle: Seksuaalirikollisille lääkehoitoa vankeuden sijaan

Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikön ylilääkäri Alo Jüriloo sanoo Lännen Medialle, että osa seksuaalirikoksien lyhyemmistä vankeustuomioista voitaisiin korvata Suomessa lääkehoidolla.

– Nykyisessä muodossaan hoito ei houkuttele seksuaalirikollisia tarttumaan mahdollisuuteen, koska se ei lyhennä vankeustuomiota, Jüriloo sanoo.

Seksuaalirikoksista tuomittujen on vuodesta 2014 lähtien ollut mahdollista päästä valvottuun koevapauteen, mikäli he sitoutuvat lääkehoitoon. Lääkityksen tarkoituksena on hillitä vangin seksuaaliviettiä ja näin pienentää rikoksen uusimisriskiä.

Lääkehoito perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta lakia säädettäessä ajatuksena oli, että mahdollisuuteen tarttuisi vuosittain nykyistä useampi vanki.

Tähän mennessä etenkin hormonihoidon käyttö on kuitenkin ollut tuomittujen keskuudessa vähäistä.

– Luku on käytännössä nolla. Ei tämä nyt ihan täysin onnistunut ratkaisu ole ollut, Jüriloo sanoo.

Lainsäädännössä tulisi hänen mukaansa olla enemmän vaihtoehtoja.

Jüriloo ehdottaakin, että lievemmissä tapauksissa, eli lyhyiden vankeustuomioiden kohdalla vankeustuomio voitaisiin korvata lääkehoidolla. Joissakin tapauksissa vankeustuomiota voitaisiin hänen mukaansa myös lyhentää, mikäli vanki suostuu hoitoon.

Psykiatrisen vankisairaalan vastaavan ylilääkärin, dosentti Hannu Lauerman mukaan vaihtoehto tuomion korvaamisesta lääkehoidolla saattaa häämöttää tulevaisuudessa.

Hänen mukaansa asia vaatii harkintaa, mutta se voisi mahdollisesti toteutua lievien tapausten kohdalla.

– En suhtaudu ajatukseen kielteisesti, mutta en myöskään ole liput liehuen asiaa ajamassa, Lauerma sanoo.

Lauerma muistuttaa, että seksuaalirikokset ovat toisaalta myös rikoksia, jotka tehdään yleensä täydessä ymmärryksessä.

– Meillä on myös yleinen oikeustaju, joka myös edellyttää näistä rikoksista selkeää rangaistusta. Jos hoitoa ei sellaiseksi mielletä, niin ei ole ihan yksinkertainen asia, että tällaiseen järjestelyyn siirryttäisiin laajamittaisesti.

Lauerman mukaan olisi toisaalta myös paradoksaalista palkita rikoksen teosta.

– Luonteva ratkaisu olisi se, että tuomio lyhenee, jos asianomainen on halukas osallistumaan sen valmisteluun, jottei hän tee enää samaa rikosta uudestaan, Lauerma sanoo.

Jüriloo myös toteaa, että vaikka ihmisestä sammutetaan seksuaalivietti, ei se estä häntä uusimasta jotain muuta väkivalta- tai seksuaalirikosta, jos sen haluaa tehdä muusta kuin seksuaalisesta vietistä johtuen.