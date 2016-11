Olli Rehn pääministerin jääviysepäilyistä: Missään tapauksessa ongelmaa ei ollut

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) kommentoi Ylen Ykkösaamussa, ettei hän näe esteellisyysongelmaa pääministeri Juha Sipilän toiminnassa Terrafamen toiminnan tukemista koskevan päätöksen suhteen.

Kysymys pääministerin jääviydestä nousi, kun Kansan Uutiset ja Iltalehti nostivat esiin, että Sipilän sukulaisten omistuksessa oleva Katera Steel Oy on saanut Terrafamelta urakan. Myös Sipilän lapset omistavat sijoitusyhtiönsä kautta yhtiöstä viisi prosenttia. Ylen tietojen mukaan urakassa on kyse malminkuljettimista. Urakan arvo on noin 500 000 euroa.

Hallitus teki kaksi viikkoa sitten päätöksen tukea Terrafamen operatiivista toimintaa 100 miljoonalla eurolla. Ministeri Rehn ei näe ongelmaa siinä, että Sipilä oli mukana tekemässä päätöstä.

– Olennaista on, että pääministerin sukulaisia voi asettaa liiketoimintakieltoon sen vuoksi, että he ovat pääministerin sukulaisia. Toisekseen väitteen logiikka pettää. Tarkistin asia Terrafame Groupilta. Nämä malminkuljettimet olisi tilattu myös siinä vaihtoehdossa, että kaivos olisi päätetty sulkea. Tällä ei siis ollut mitään vaikutusta itse päätöksen, että kaivoksen operatiivista toimintaa jatketaan, Rehn sanoo.

Kysymykseen pääministerin mahdollisesta esteellisyydestä Rehn vastaa, että keskustelua kannattaisi käydä juristien kanssa.

– Oma käsitykseni on se, että missään tapauksessa minkäänlaista jääviysongelmaa ei tässä tapauksessa ollut. Olen ollut asiassa esittelevä ja vastuullinen ministeri ja tiedän suhteellisen tarkkaan tämän Terrafamen tilanteen. Olen aivan varma siitä, että pääministerillä ei ollut minkäänlaista tietoa eikä aavistusta siitä, että Katera Steel on saamassa tästä jonkinlaista urakkaa.

Asiasta ei Rehnin mukaan voitu keskustella etukäteen, koska se ei ollut tiedossa.

