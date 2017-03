Poliisi julkaisi 360 asteen videon ravintolakahakasta

Markun Bubin edessä on öinen kahakka.

Poliisituben julkaisemalla videolla ollaan yöllä sulkeutuneen "Markun Bubin" ulkopuolella. Poliisi on saanut tehtävän 35B.

Tilanne on poliisin mukaan lavastettu mutta vastaa todellisuutta. "Poliisin taktisia toimintamalleja ei paljasteta", video huomauttaa.

Ulkona olijoilla on omat pullot ja lasejakin on rikkoutunut. "Aika paljon on tätä väkeä pullot kädessä". Lisää partioita tilataan avuksi.

Poliisituben video on ensimmäistä kertaa 360-asteinen, eli tapahtumien kulkua voi seurata joka suunnassa.