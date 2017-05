Joka neljännen suomalaisen aikuisen maksa on rasvoittunut

Ylipaino ja perimä on merkittävin rasvamaksan aiheuttaja. Normaalipainon säilyttäminen on parasta rasvamaksan ehkäisyä ja laihduttaminen sen tehokkainta hoitoa. Edetessään rasvamaksa voi johtaa pienellä osalla maksakirroosiin ja maksasolusyöpään.

Munuais- ja maksaliitto muistuttaa Maksaviikolla 8.5.–13.5., että elintapoihin liittyvät maksasairaudet lisääntyvät jatkuvasti. Ylipainosta johtuva rasvamaksa uhkaa suomalaisten maksaa jo alkoholia enemmän.

Rasvamaksa voi aiheuttaa maksatulehduksen, sidekudoksen kertymisen maksaan ja jopa maksakirroosin ja maksasyövän. Rasvamaksa on maksasolusyövän tärkein syy.

Viimeisen 50 vuoden aikana maksasyöpään sairastuneiden miesten määrä on viisinkertaistunut ja naisten kaksinkertaistunut. Maksasolusyövän riski on sitä suurempi, mitä useampia metabolisen oireyhtymän osatekijöistä henkilöllä on. Rasvamaksa ennakoi myös sydän- ja verisuonitautitapahtumia painosta riippumatta.

– Rasvamaksa on tärkeä todeta ajoissa, koska se etenee yleensä hitaasti ja sen kulkuun voidaan vaikuttaa elintapaohjauksella ja tarvittaessa lääkehoidolla. Jopa kirroosivaiheeseen edennyttä rasvamaksaa voidaan hoitaa vielä esimerkiksi lihavuusleikkauksella, kertoo sisätautiopin professori Hannele Yki-Järvinen Helsingin yliopistosta.

Maksan rasvoittuminen ei yleensä aiheuta oireita ennen kuin maksan toiminta on jo heikentynyt. Siksi se todetaan liian usein vasta myöhäisessä vaiheessa.

Tyypin 2 diabeetikoilla riski saada rasvamaksa on nelinkertainen muihin verrattuna. Varsinkin metaboliseen oireyhtymään ja tyypin 2 diabetekseen sairastuneiden maksan kunto olisi tutkittava säännöllisesti. Diabeteksen vuositarkastuksen yhteydessä olisi hyvä tutkia myös maksan toiminta.

– Osalle normaalipainoisistakin kehittyy rasvamaksa, mutta valtaosa sairastuneista eli 90 prosenttia on kuitenkin ylipainoisia. Kaikille lihavillekaan ei kehity rasvamaksaa ja alttius saada rasvamaksa on osin geneettistä. Suomalaisista noin 40 prosentilla on geeni, joka altistaa rasvamaksalle, Yki-Järvinen kertoo.

Rasvamaksaa voi ehkäistä terveellisillä elintavoilla. Liikunnan lisääminen vähentää maksan rasvoittumista sellaisenaankin, mutta tärkeintä sen hoidossa on painonpudotus.

Ruokavaliosta kannattaa vähentää sokeria eli jättää karkit ja limut kauppaan. Tyydyttyneitä rasvoja kannattaa välttää, mikä tarkoittaa voin ja kovien juustojen sekä kookosrasvan unohtamista. Tärkeintä on kuitenkin vähentää päivän aikana saatavien kalorien määrää. Ihmedieetit eivät puhdista maksaa tai vähennä sen rasvoittumista.