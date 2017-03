Päivi Räsänen haluaa Kelan toimintaan parempaa valvontaa

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen Kansaneläkelaitoksen valvonnasta. Räsänen kysyy sosiaali- ja terveysministeriltä, miten varmistetaan, että Kelan valvonta on kattavaa.

Kela on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jolla on oma hallinto ja talous. Sen valvontaa hoitavat eduskunnan nimeämät 12 valtuutettua.

"Kelan toiminnalla on iso merkitys yhteiskunnassa. Monen ihmisen toimeentulo on riippuvainen Kelan toiminnasta ja Kelalla on muutoinkin tärkeä rooli vaikeista elämäntilanteista selviämisen kannalta. Suuresta yhteiskunnallisesta merkittävyydestä johtuen olisi perusteltua, että Kelan valtuutettujen kokoonpano olisi parlamentaarisesti kattava", Räsänen sanoo tiedotteessaan.

Tämä tarkoittaisi hänen mukaansa käytännössä sitä, että jokaisella eduskuntaryhmällä tulisi olla vähintään yksi valtuutetun paikka.

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kelalle hoidettavaksi vuoden alussa. Melko pian käsittely ruuhkautui ja käsittelyajat viivästyivät.

"Viime aikoina tapahtuneet virhearviot Kelan toiminnassa edellyttävät selvitystä siitä, tulisiko sosiaali- ja terveysministeriön vaikuttamismahdollisuutta Kelan valvonnassa lisätä. Ministeriöllä tulisi olla tosiasiallinen mahdollisuus puuttua mahdollisiin epäkohtiin, jotta ihmisten oikeusturvan toteutuminen voidaan paremmin varmistaa, eikä pääsisi syntymään kohtuuttomia tilanteita, Räsänen sanoo.