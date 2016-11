Päivi Räsänen alkoholilaista: Vammaisia lapsia syntyy, 150 vuosikuolemaa lisää

Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) mukaan lakiluonnoksen vaikutusarvioissa todetaan, että alkoholin suurkuluttajien määrä tulee kasvamaan vahvempien oluiden ja siiderien saatavuutta lisättäessä.

– Myös vuosittaiset alkoholikuolemat lisääntyvät 150:lla. Alkoholin vammauttamia lapsia tulee syntymään nykyistä enemmän. Me kristillisdemokraatit olemme vaatineet tämän esityksen perumista, jotta useampi lapsi saisi elää turvallisen lapsuuden ilman vanhempien päihdeongelmaa ja jotta esimerkiksi poliisin resurssit riittäisivät, Päivi Räsänen sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) puuskahti vastauksensa alkajaisiksi.

– Edustaja Räsänen esittää, että hallitus peruuttaa esityksensä..., Juha Rehula aloitti.

Rehula kävi läpi "tämän hetken tilanteen". Esitys on lähetetty lausuntokierrokselle. Vaikuttavuusarvioinneissa on päädytty Räsäsen sanomiin tietoihin.

– Mutta kun puhutaan peruuttamisesta, niin... nyt on lausuntoaika 16. tammikuuta, ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan mitä lausunnot kertovat. Tehdään mahdollisia muutoksia sikäli kuin tarvetta on, esimerkiksi täsmennyksiä, tuossa vaiheessa, on useita pieniä muutoksia jotka ovat olleet julkisessa keskustelussa joita pitää täsmentää, Rehula linjasi.

Päivi Räsänen sanoi pitävänsä erittäin hyvänä, jos hallitus kuuntelee herkällä korvalla palautetta. Hänen mukaansa edellisen kerran alkoholilakia höllätessä tiedettiin alkoholikuolemien lisääntyvän, ja niin kävikin.

– Toivon ettei hallitus nyt todellakaan tee tätä virhettä, vaan noudattaa esimerkiksi OECD:n tuoretta ohjetta, jossa todetaan, että alkoholiveroa pitäisi korottaa.

Ministeri Juha Rehula vastasi, että 2004 puututtiin alkoholiverotukseen, ei sisältölainsäädäntöön.

Hintaa nostettava heti

Kristillisdemokraattien Sari Essayah katsoi, että suuntaa ei pidä missään tapauksessa kääntää.

– Hallitus on avaamassa saatavuutta muun muassa nelosoluen kohdalta siten, että kun sitä tällä hetkellä saadaan noin 350 Alkosta, niin sitä myisi 5 300-5 500 vähittäiskauppaa ympäri Suomea. Tänään on jo arvioitu, kuinka se tulee vaikuttamaan siihen, että alkoholin hinta lähtee halpenemaan, Sari Essayah paheksui.

Essayah toivoi alkoholin hintaan korotusta jo ensi vuoden budjettiin. Hän toivoi Suomen seuraavan Viron tuoretta esimerkkiä asiassa.

Juha Rehula vastasi Viron joutuneen muuttamaan 2004 alkoholimalliaan EU:n vuoksi. Suomi teki tuolloin kertarysäyksellä ratkaisun laskea alkoholiverotusta.

– Uutiset, joita (nyt) Suomenlahden takaa tulee, on otettava kiitollisuudella vastaan. Koska sillä on suora vaikutus siihen, millä tavalla tuodaan alkoholia Suomen rajojen ulkopuolelta meidän markkinoille.

Rehulan mukaan yksi "ohjuri" lain kokonaisuudistuksessa on ollut se, että alkoholi ostettaisiin ja nautittaisiin Suomen rajojen sisäpuolella, jotta verotulot jäisivät tänne.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) totesi luulevansa, että suomalaisessa alkoholiverotuksessa ollaan "aika tapissa".

– Jos alkoholiveroa korotettaisiin, riski olisi erittäin suuri, että se päinvastoin ohjaisi yhä enemmän hakemaan sitä alkoholia Virosta tai muualta mistä sitä saa halvemmalla. Siksi tämä Viron ratkaisu - kunhan he vielä tekevät sen - on aivan erinomainen ja tervetullut sekä suomalaisen alkoholipolitiikan että valtion kirstun kannalta, Petteri Orpo sanoi.

– Eli ei muuta kuin pökköä pesään siellä Virossa!