Poliisi varoittaa: Lunnaita vaativista haittaohjelmista tullut maailmanlaajuinen turvallisuusuhka

Ransomwareista eli kiristyshaittaohjelmista on tullut maailmanlaajuinen turvallisuusuhka, Poliisi kertoo Facebook-päivityksessään.

– Kiristyshaittaohjelma on haittaohjelma, joka saapuu käyttäjän tietokoneelle esimerkiksi haitallisen sähköpostin liitteenä. Se saatetaan ujuttaa tietokoneelle myös muilla keinoin, sanoo Antti Kurittu Viestintävirastosta Poliisin julkaisemalla videolla.

– Käyttäjä huomaa haittaohjelman tulleen koneelleen siinä vaiheessa, kun ohjelma esittää lunnasvaatimukset ja käyttäjä huomaa, ettei enää pääse käsiksi tiedostoihin, Kurittu lisää

No More Ransom -sivuston mukaan siinä vaiheessa, kun kiristysohjelma on saastuttanut tietokoneen eikä olemassa ole varmuuskopioita tai tietoturvaohjelmistoa, asialle ei voi juuri mitään.

Vaadittuja lunnaita ei kuitenkaan pidä lähteä maksamaan, sillä tämä ei takaa, että tiedot saataisiin takaisin.

Sivustolle on koottu haittaohjelmat, joiden salaus voidaan purkaa, ja ohjeet, miten purku tapahtuu.