Li Andersson puolustaa 10 euron minimipalkkaa: Viittaukset nuoreen ikääni ovat ohi ampumista

– Viittaukset PJ:n "nuoruuteen" ja "someen" ohi ampumista, kun puolueen kanta on ollut tämä, Li Andersson kirjoittaa twitterissä.

– Tämä vaatimus ollut puolueen ohjelmassa jo pitkään. Ajaahan ay-liike 0-tuntisop kieltämistä lailla, vaikka hoidettavissa TES, hän toteaa.

Andersson vastaa rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokkaan esittämään kritiikkiin. Vasemmistoliiton eurovaaliehdokkaana vuonna 2009 ollut Suokas arvosteli blogissaan kovin sanoin vasemmistoliiton esitystä 10 euron minimipalkasta. Li Andersson linjasi asiasta viime viikolla Tolkkua työelämään -kampanjassa.

– Nuori puoluejohtaja ampuu sen sijaan kurapaukun esittäessään minimipalkkalakia. Ajatus ei ole uusi. Vuoden 1970 työsopimuslakia valmisteltaessa Vasemmistoliiton edeltäjän, Suomen Kommunistisen Puolueen, ykköstavoite oli lakisääteinen minimipalkka. Puolue vastusti vähän myöhemmin myös ansiosidonnaista työttömyysturvaa, Suokas kirjoitti.

Suokkaan mukaan lainsäätäjän ryhtyminen vähimmäispalkkojen määrittelijäksi muun muassa romuttaisi yleissitovuusjärjestelmän.

– Somesuomessa poliitikkojen huonosti pureskeltuja ideoita tulee vain kuin posetiivista ja joskus niitä on ihan pakko ihmetellä. Hyvä puoli asiassa on se, että ajatus on vain ajatus, Suokas sanoi.