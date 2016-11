Näin rakentamispäätöstä vastustettiin: Äänetöntä junaa käytetään itsemurhiin

Tampereen kaupunginvaltuuston äänestys ratikka-asiasta päättyi tulokseen 41-25.

Tampereelle tavallisen valtuuston maratonkeskustelun huomiota herättävimpiin puheenvuoroihin kuului valtuutettu Satu Sipilän (kd.) puhe. Ratikkaa vastustaneen Sipilän puhe on nähtävissä alla olevalla videolla kohdasta 2:55:00 alkaen.

Satu Sipilä kiinnitti ensin huomiota siihen, että raitiotiestä tehdyissä raporteissa ei ole halaistua sanaa talviolosuhteista.

Hän kysyi, kerrotaanko meille oikeasti kaikki, kun vertailukohtana olevassa vauraassa Norjan Bergenissä talvet ovat huomattavasti leudompia.

– Meillä on Helsingin päässä ollut useita kertoja häiriötilanteita talviolosuhteiden takia, Sipilä varoitti.

Sipilän mukaan suunnitellulla reitillä on Tampereen Itsenäisyydenkadulla aika reilu mäki, ja myös Hervannan pitkä mäki. Hän totesi näkevänsä oikein sielunsa silmin aikamoisen hässäkän, kun juna jää sinne Hervannan mäkeen lumihankeen.

– Kun ne ihmiset rämpii siellä lumessa sitten, että ne pääsee edes tien viereen, että ne pääsee pois siitä junasta.

Valtuutetun seuraava huolenaihe oli vielä pysäyttävämpi.

– Ihmiset tekee paljon junan eteen hypätessään itsemurhia, ja se on nähty Helsingin päässä metron kohdalla ja myös ympäri maailmaa. Koska se on hiljainen juna, siitä ei kuule kokonaan ääntä ollenkaan.

– Mietin sitäkin, Hämeenkadulla, tätä tilannetta, että kun siellä on vapaa liikkuminen siitä yli Hämeenkadun, ja juna on 37 metriä pitkä ja pysäkit 50-metrisiä, ja se on käytännössä 3-4 minuutin välein yhtä junaa se Hämeenkatu, niin siellä äänettömyys voi tehdä kyllä...

– Se ei ole todellakaan, jos puhutaan esteettömyydestä: kuurot eivät kuule sitä, ja sitten he eivät ensinnäkään havaitse sitä, kun ne ovat yleensä väritykseltään semmoisia. Olen itse törmännyt tähän ongelmaan tuolla kun maailmalla on liikkunut. Joku täällä muuten kertoi edellisessä kokouksessa että oli jäädä junan alle kun se oli niin hiljainen.