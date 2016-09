"Perussuomalaiset maksaa laskun, houkutus tehdä 'vasemmistoliitot' voi olla kova"

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railon mukaan hallituksen työnjaossa kokoomus saa uudistetun talouden, keskusta uuden maakuntahallinnon, kun taas perussuomalaiset saavat maksaa laskun. Railo kirjoittaa Talouselämässä perussuomalaisten kannatuksessa näkyvän, että Suomen suurimmaksi työväenpuolueeksi julistautunut puolue ryhtyi leikkaamaan työväestön etuuksia.

‒ Timo Soini on puhunut hillotolpasta, joka odottaa vuoden 2019 vaaleissa. Viesti on, että nykyinen kannatuksen lasku on väliaikainen ilmiö, joka menee ohi kun hallituksen toimet purevat. Voi olla. Keskusta ja kokoomus ovat hillotolpalla jo nyt, Railo kirjoittaa.

Perussuomalaiset ovat mukautuneet Railon mukaan hallituksen talouspolitiikkaan, mitä voi hänen mielestään perustella ainakin osittain osaamattomuudella. Hänen mukaansa on luonnollista, että hallitusvastuu näkyy puolueiden kannatuksessa.

‒ Tosiasia kuitenkin on, että kokoomus ja keskusta toteuttavat Suomen olosuhteissa poikkeuksellisen kunnianhimoista talouden uudistusohjelmaa. Oppositiosta ei ole vaaraa. SDP kritisoi hallituksen budjettiesitystä samalla viikolla sekä velkaantumisesta, leikkauksista että investointien vähyydestä. Kun kritiikki on näin epäjohdonmukaista, hallitus voi viitata sille kintaalla, Railo sanoo.

Hallitus ei Railon mukaan ole hajoamassa, koska perussuomalaiset ovat tyytyväisiä aikaansaamiinsa maahanmuuton kiristyksiin. Silti perussuomalaisten jatko hallituksessa ei ole itsestäänselvyys.

‒ Joka tapauksessa tippuva kannatus pakottaa perussuomalaiset kiristämään puheitaan hallituksessa. Houkutus tehdä "vasemmistoliitot" ja lähteä hallituksesta vuosi ennen eduskuntavaaleja on varmasti kova, Railo sanoo.