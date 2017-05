Yhdeksän puoluesihteeriä, seitsemän puheenjohtajaa – tämä mies tuntee heidät kaikki

Ihan sama, keneltä sitä kysyy. Tästä miehestä tuntuu olevan kokoomuslaisilla pelkkää hyvää sanottavaa. Hän on luotettava. Kaikkien kaveri. Huumorintajuinen. Yhteistyökykyinen.

– Hän on kokoomuksen puoluetoimiston henki, tiivistää kokoomuksen puoluesihteerinä 1999–2002 työskennellyt Matti Kankare Nykypäivälle.

Mies, josta puhutaan, on Raimo "Raikka" Suomalainen. Hän on työskennellyt kokoomuksen puoluetoimistossa autonkuljettajana ja "sekatyömiehenä" yhtäjaksoisesti 29 vuotta. Vappuna hän jää eläkkeelle.

Kokoomuksessa väki on vaihtunut, mutta Raimo Suomalainen on pysynyt. Hänen uransa varrelle on mahtunut yhteistyötä yhdeksän eri puoluesihteerin ja seitsemän puheenjohtajan kanssa.

Kaikki oli oikeastaan Helsingin Jokereissa kiekkoilleen Veli-Pekka Kinnusen ansiota. Hän teki 1980-luvulla satunnaisia autokeikkoja kokoomukselle, mutta illalla oli tiedossa juhlat. Niinpä hän pyysi joukkueen silloista huoltajaa Raimo Suomalaista tuuraajakseen. Puoluetoimistolla keksittiin pian, että mieshän voisi auttaa meneillään olevassa remontissakin.

– Ehkä silloinen hallintopäällikkö Jarmo "Jami" Pekkala jotenkin ihastui siihen, että olin aika ahkera? Joka tapauksessa hän pyysi, voisinko jäädä vakkariksi. Ja sillä tiellä olen.

Raikka kauhoo suuhunsa lihapullia helsinkiläisessä lounasravintolassa, jonne hän on puikkelehtinut sujuvasti halki Helsingin liikenteen. Kerran – Eiran sairaalan kohdalla – hän äkkiä oli jarruttanut ja töötännyt vimmatusti. Tuttu kokoomuslainen tiellä. Heilautettiin kättä.

Raimo Suomalainen tuntee ihmiset ja hänet tunnetaan. Kokoomuksesta hänellä oli jo Jokereissa työskennellessään "hyvä fiilis", vaikka mitään erityisempiä kokoomusjuuria hänellä ei ollut. Äiti on maatalon tytär, isä oli putkimies.

– Olettaisin tietäväni, mitä puolueita he äänestivät.

Playoffit "nehän ovat vähän kuin vaalit"

Kokoomusyhteisö osoittautui pian innostavaksi työpaikaksi. Politiikan teossa on hänestä "hirveän paljon samaa kuin jääkiekossa". Samankaltaista yhteen hiileen puhaltamista. Sitä, että kaikkien panosta tarvitaan.

– Kun keväällä jääkiekossa pelataan playoffit, nehän ovat vähän kuin vaalit. Pitää menestyä tai sitten sitä putoaa.

Raimo "sekatyömies" Suomalaisen työnkuva on vuosien mittaan vaihdellut. Aiemmin työ oli paljon fyysisempää, mitä nyt. Puoluetoimistolla oli "valtavat varastot" painettuja ohjelmia, julkaisuja ja muuta, mitä piti roudata säännöllisesti milloin minnekin. Kirjapainokin työllisti.

Nyt iso osa materiaalista on netissä, mikä on muuttanut työnkuvaa. Suomalaisen vastuulle on siirtynyt kokoomuksen verkkokaupan Kokoomuspuodin pyörittäminen. "Sekatyömiestä" ja perusroudaria tarvitaan toki edelleen. Kiireistä aikaa ovat etenkin vaalit.

Autonkuljettajan työ – se on vuosien saatossa pysynyt suunnilleen samankaltaisena. Lounaan loppupuolella Suomalainen vilkuileekin jo hitusen kelloa: kohta on oltava puoluetoimistolla, jossa nykyinen puoluesihteeri Janne Pesonen tarvitsee autokyytiä.

Suomalainen on uransa aikana kuljettanut useita puoluesihteereitä ja puheenjohtajia. Siinä sivussa kuulee varmaan yhtä sun toista mielenkiintoista?

– Kyllä. Ja se on tällaiselle puheliaalle ihmiselle ollut välistä vaikea duuni, kun on tiennyt paljon asioita, mutta tietää, ettei voi sanoa niistä mitään.

Mutta Raimo Suomalainen on ehdottoman luotettava. Ja on toinenkin ominaisuus, josta autonkuljettajana on ollut hyötyä:

– Olen tosi täsmällinen. En ole myöhästynyt muistaakseni auton kanssa koskaan mistään.

Miten ihmeessä se on ollut mahdollista? On pitänyt vaatia, että lähdetään ajoissa. Hoputtaa matkan varrellakin eteenpäin. Ettei pysähdytä ihan vielä kahville. Hän muistelee, että etenkin Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjoinnin yhteydessä tämä oli "välillä vaikeata".

Taru Tujunen varoitti huonotuulisuudestaan

Kokoomuksen autonkuljettajana Suomalainen on oppinut tuntemaan puoluesihteerit, puheenjohtajat ja monet muut läheltä. Nähnyt poliitikot hyvine ja huonoine puolineen – ihmisinä. Ja havainnut, etteivät ihmisten mielikuvat poliitikoista vastaa useinkaan todellisuutta.

– He ovat hyviä ihmisiä, eivät mitään kelmejä.

Suomalaisen kyydissä olleet kehuvat miehen hyväntuulisuutta, joka tarttuu. Hän tunnistaa ilmiön osin itsekin:

– Taruhan (Tujunen) sanoi minulle aina, että varo, hän on sitten tosi huonolla tuulella aina aamuisin. Sanoin siihen, että tuskinpa pystyt kovin pitkään olemaan ja niinhän siinä kävikin, kun lähdimme vain ajamaan.

Ihmisillä on toki hyviä ja huonoja päiviä. Elämässä tapahtuu vaikeita asioita. Traagisiakin. Vaikein paikka Raimo Suomalaisen omassa elämässä on ollut vaimon kuolema vuonna 1978. Se tapahtui täysin yllättäen.

– Olimme olleet stadionilla katsomassa futismatsia. Kun tulimme takaisin autoon, häneltä katkesi verisuoni päästä. Lääkärit eivät antaneet mitään toivoa.

Raimo Suomalaisen tietokoneen näytön taustakuvana on kuva hänestä ja tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä Raikan 60-vuotispäiviltä, joita juhlittiin kokoomuksen puoluetoimistolla. Suomalainen sanoo arvostavansa Niinistöä todella korkealle.

– Niinistö on rehellinen eikä ole koskaan laittanut toisten rahoilla pöytää koreaksi.

Niinistö ei ole myöskään "koskaan näyttänyt siltä, että hän olisi enempi kuin joku toinen ihminen".

– Jos pysähdyimme matkan varrella Shellin baariin, hän tuli hyvin toimeen kaikkien kanssa. Ihan tavallisten rekkakuskien, keiden kanssa vain.

Arvostus on tiettävästi molemminpuolista. Miehiä yhdistänee myös tietty askeettisuus.

Mitkä asiat ovat itsellesi tärkeitä elämässä?

– Kokoomus on ollut minulle melkeinpä se tärkein asia lähes 30 vuotta. Olen tällainen yksikseen asuva mies, joka viettää aika askeettista elämää. Mökillä minulla on muutama 90-luvun auto, joita kunnostelen.

Mökki sijaitsee Parikkalassa. Siellä hän oli viimeksi pääsiäisenä ja sinne hän aikoi suunnata heti perjantaina puoluetoimiston kakkukahvien jälkeen. Tai viimeistään lauantaiaamusta.

– Tarkoitus on olla siellä kuukausi yhteen menoon, ellei ilmene mitään muuta, painavaa syytä.

Parikkalassa on Raikan oman mökin lisäksi myös hänen vanhempiensa mökki, veljen mökki, siskon mökki ja siskon pojankin mökki.

– Parikkalassa ne irvailevat ja puhuvat Suomalaisten kylästä.