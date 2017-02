"Kova nimi" – Jan Vapaavuori voi kannatustutkijan mukaan ratkaista kisan kokoomukselle

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen arvioi Verkkouutisille, että Jan Vapaavuoren ehdokkuus Helsingin pormestarikisassa voi hyvinkin kääntää kokoomuksen ja vihreiden kamppailun suurimman puolueen paikasta Helsingissä kokoomuksen eduksi.

– Kisa vihreiden ja kokoomuksen välillä on jo valmiiksi tiukka. Tämä voi olla juuri sellainen ratkaiseva tekijä, joka voi kääntää tilanteen kokoomuksen eduksi, Juho Rahkonen sanoo.

Vapaavuoren suosio voi Rahkosen mielestä hyvinkin nostaa kokoomuksen kannatusta.

– Hän on suosittu henkilö ja kova nimi, joka lisää äänestäjien kiinnostusta. Vihreillähän tilanne on usein ollut se, että kannatus ei realisoidu siten, kuten mittaukset ovat ennustaneet, kun puolueen kannattajat eivät käy aktiivisesti äänestämässä. Kun marginaalit ovat pienet, tällainen saattaa vaikuttaa siihen, kumpi on suurempi puolue.

Helsingin pormestarikisa ja sen saama medianäkyvyys eivät Rahkosen mukaan luultavasti vaikuta muun maan kannatustilanteisiin.

– Kunnallisvaalit ovat kuitenkin paikalliset vaalit, niissä ratkaisee paikalliset teemat. Helsingin tilanne voi ehkä aktivoida äänestäjiä, mutta kyllä se on Helsingin juttu, Rahkonen arvioi.

Valtakunnan tason nimenä Vapaavuoren mukaantulo voi hänen mielestään silti herättää kiinnostusta muuallakin.

– Mutta kun ei pääse suoraan äänestämään, niin en näe että se vaikuttaisi suoraan kunnallisvaaliasetelmiin muualla maassa. Ehkä seuraaviin valtakunnallisiin vaaleihin voi vaikutusta olla. Kunnallisvaalit ovat ihan erilaiset vaalit kuin eduskuntavaalit, Rahkonen sanoo.