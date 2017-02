Uutissuomalainen: Rahankeräyslupien pitkät jonot ovat yllättäneet järjestöt

Monen järjestön oma varainhankinta on jäissä, koska rahankeräyslupien käsittely on ruuhkautunut, kertoo Uutissuomalainen. Keräyslupaa on odotettava puolisen vuotta, mikä on yllättänyt monen yleishyödyllisen yhdistyksen.

Arpajaishallintopäällikkö Saaramaria Varvio Poliisihallituksesta myöntää ongelman ja sanoo, että tilanne on ollut samanlainen jo pidemmän aikaa. Poliisihallitukseen tulee rahankeräyslupahakemuksia enemmän kuin niitä pystytään käsittelemään. Nyt jonossa on noin 150 hakemusta.

– Rahanheräyslupia on meillä jonossa suhteellisen paljon, ja niiden käsittelyyn saaminen kestää. Luvan saaminen on vaihdellut neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen tilanteesta riippuen, Varvio sanoo.

Suurimman osan ajasta hakemus vain odottaa pääsyä käsittelyyn.

– Kun hakemus tulee esittelijän pöydälle ja jos siinä ovat kaikki asiat kunnossa, itse luvan myöntämisprosessi on nopea.

Keräyslupia hakevat yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt, joiden kirjoa Varvio kuvaa laajaksi. Julkisen rahan niukkeneminen ei ole juurikaan vaikuttanut hakijamääriin.

Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Rahankeräyksen järjestäminen on luvanvaraista.