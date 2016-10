Qatar Airways avasi reitin Helsingistä Dohaan

Maailman parhaaksi lentoyhtiöksikin valittu Qatar Airways operoi reittiä päivittäin ja heidän vaihtoyhteyksiensä kautta Suomesta aukesi lisää yhteyksiä eteläiselle pallonpuoliskolle, muun muassa Afrikkaan, Australiaan ja Intiaan.

– Tämä on Finavialle ja koko Suomelle tärkeä askel, kun Pohjolan johtava vaihtolentoasema yhdistyy modernin Lähi-idän solmukohdan kanssa. Otamme uuden reitin ilolla vastaan ja toivotamme Qatar Airwaysin lämpimästi tervetulleeksi Suomeen, sanoo johtaja Joni Sundelin Finaviasta.

Qatar Airways avasi reitin näyttävästi A350-laajarunkokoneella, joka sai lentoasemalle saapuessaan Finavian paloautoilta perinteisen vesitervehdyksen.

Vuonna 1997 perustettu Qatar Airways lentää yhteensä yli 150 kohteeseen kuudella eri mantereella.

"Tuhannen taalan mahdollisuus matkailulle"

Dohan lisäksi Helsinki-Vantaalta on avattu useita uusia reittejä Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

– Finaviassa teemme omalta osaltamme kovasti töitä kattavan reittivalikoiman eteen ja tulosta on syntynyt. Vastajulkaistun tutkimuksen mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys kansainvälisen vaihtolentoliikenteen solmukohtana on suurempi kuin minkään toisen pohjoismaisen lentoaseman. Se tarkoittaa, että Suomesta on enemmän lentoreittejä maailmalle, Sundelin sanoo.

Helsinki-Vantaan lisäksi erityisesti Lappi on onnistunut houkuttelemaan uusia lentoyhteyksiä pohjoisen lentoasemille.

– Qatar Airwaysin uuden reitin kaltaiset yhteydet tuovat lisää turisteja Helsingin alueelle. Samalla Suomella on tuhannen taalan mahdollisuus hyödyntää Qatarista saapuvan turismin kasvua muuallakin, kuten Lapissa, jonka lumo yltää varmasti Dohaan ja kauemmaksikin, Sundelin sanoo.

Qatar Airwaysin aloittaessa lennot Suomeen Finavialla on käynnissä mittava kehitysohjelma Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentamiseksi ja vaihtoliikennekapasiteetin lisäämiseksi.

Matkustajamäärän odotetaan kasvavan Helsinki-Vantaalla tänä vuonna uusiin ennätyslukemiin. Lentoaseman viimevuotinen ennätys oli 16,4 miljoonaa matkustajaa. Kun Helsinki-Vantaan laajennus on valmis vuonna 2020, lentoaseman kautta arvioidaan kulkevan 20 miljoonaa matkustajaa vuodessa.

Finavian kehitysohjelma käynnistyi vuonna 2013. Sen tavoitteena on vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen merkittävänä solmukohtana. Helsinki-Vantaan vahvuuksia ovat lyhyet vaihtoajat, ystävällinen henkilökunta ja innovatiiviset maailmanluokan palvelut.