Ensimmäisenä maailmassa: puhelinpysäköinti toimii Suomen kaikissa kaupungeissa

Parkkimaksun pystyy maksamaan Suomessa EasyParkin palvelun avulla puhelimella nyt kaikilla paikkakunnilla, joissa on kaupunkien hallinnoimia maksullisia pysäköintipaikkoja. Seuraavaksi edistynein maa pysäköinnin mobiilimaksamisen suhteen on Tanska, jossa vielä yhdestä kaupungista puuttuu mahdollisuus EasyPark-mobiilipysäköintiin.

– Suomi on nyt edelläkävijä muihin maihin verrattuna. Pohjoismaissa tilanne on kokonaisuudessaan hyvällä mallilla, mutta muu Eurooppa on vasta heräämässä puhelinparkkeeraukseen. Ehkä meidän suomalaisten johtoasema on osaltaan perua Nokian ajoilta, jolloin kännykästä tuli koko kansan arkinen käyttökapula, EasyPark Suomen toimitusjohtaja Stefan Anderson sanoo.

Suomessa pysäköinnin mobiilimaksaminen kasvaa edellisten vuosien tahtiin. Tälle vuodelle EasyPark ennustaa 66 prosentin kasvua, joka tarkoittaa yli kuutta miljoonaa yksittäistä puhelimella maksettua parkkeerausta.

Muualla Euroopassa puhelinpysäköinnin kasvukausi on vasta alussa. Esimerkiksi Italiassa EasyPark aloitti pari vuotta sitten ja tällä hetkellä palvelu on käytössä yli 120 kaupungissa.

– Parkkikolikkoja autoilija ei tarvitse ulkomaillakaan. Kun suomalaiset matkustavat, voi oman tai vuokra-auton pysäköinnin maksaa samalla EasyParkin tilillä kuin Suomessa, Anderson kertoo.

Kolikoilla ja korteilla maksetaan turhaan ylimääräistä

Maailmassa on muutama kaupunki, jossa pysäköinnin voi maksaa ainoastaan digitaalisesti. Esimerkiksi Helsingissä kolikkoautomaatit ovat jääneet pääosin historiaan ja monessa muussa kaupungissa samaa suunnitellaan.

– Todennäköisesti seuraavaksi katoaa mahdollisuus maksaa parkkeerauksesta pankki- tai luottokortilla. Kortti on pysäköinnin kannalta aivan yhtä huono vaihtoehto kuin kolikot. Jos maksaa kortilla, niin maksaa etukäteen arvioidun ajan mukaisesti, ei toteutuneen parkkeerausajan perusteella. Kuluttajakyselyidemme mukaan nämä vanhat maksutavat saavat ihmiset maksamaan noin neljänneksen ylimääräistä pelkästään varmuuden vuoksi, Anderson kertoo.

Pankki- tai luottokortilla maksaessa pysäköintiaikaa ei pysty pidentämään ilman automaatille ryntäämistä eikä myöskään lyhentämään, jos asiointi kestikin luultua vähemmän aikaa. Eräs mobiilimaksamisen suurimmista hyödyistä onkin mahdollisuus pidentää pysäköintiaikaa etänä.

EasyParkin palvelu toimii myös ilman älypuhelinta ja myös niissä tilanteissa kun nettiyhteys syystä tai toisesta puuttuu. Useampi kuin joka kymmenes EasyParkin asiakas maksaa pysäköinnistä soittamalla vastaajapalveluun.