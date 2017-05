Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston teettämässä kyselyssä 34 prosenttia vastaajista kertoi pyöräilevänsä lumettomaan aikaan vähintään kerran viikossa tai useammin.

Ympäri vuoden sanoi pyöräilevänsä 13 prosenttia kyselyn vastaajista.

Pyöräliiton toiminnanjohtajan Matti Koistinen arvioi, että yli puoli miljoonaa 15–79-vuotiasta käyttää pyörää myös lumen tultua.

– Vähiten talvella pyöräillään Etelä-Suomessa, hän kertoo.

Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtajan Matti Hirvosen mukaan talvella pyöräilyn määrä on Suomessa sitä suurempi, mitä enemmän on lunta ja pakkasta.

– Tämä on Suomen pyöräilyn paradoksi, mutta siihen vaikuttaa tietysti eniten hyvä talvikunnossapito, josta esimerkiksi Oulu ja Joensuu ovat kuuluisia, Hirvonen kertoo.

Lapsiperheiden vastaajista 88 prosenttia ilmoittaa pyöräilevänsä joskus. Aikuistalouksissa 68 prosenttia kertoo pyöräilevänsä.

– Kuntatasolla on suuria eroja pyöräilymäärissä, mutta yhteistä on se, että määrät ovat kasvaneet viime vuosina kaikissa kunnissa, joissa olosuhteita on määrätietoisesti parannettu, Hirvonen huomauttaa.

Sähköpyörä lisäisi kyselyn mukaan pyöräilyä 11 prosentilla vastaajista.

Taloustutkimus teki puhelinhaastattelun 1011 henkilölle 24.–27. huhtikuuta Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston toimeksiannosta.

Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 6.–14. toukokuuta.