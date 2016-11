IS: Pyhännän kunta on Suomen rauhallisin - vain yksi pahoinpitely

Pyhäntä on Suomen rauhallisin kunta.

Ilta-Sanomat on selvittänyt poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyrikokset Suomen kunnissa kolmen viime vuoden aikana.

Tilastoa johtaa Pyhännän kunta. Siellä kyseisiä rikoksia on ollut vain 2,1 per 10 000 asukasta.

Seuraavina ovat Vårdö (7,6), Kumlinge (10,3), Rusko (11,0), Marttila (13,0) ja Juupajoki (13,3).

Listan toisessa päässä on Oripää vertailuluvulla 138,4. Varsinais-Suomen Oripäässä on noin 1 400 asukasta ja kolmessa vuodessa on ollut 58 pahoinpitelyä.

Esimerkiksi Helsingin luku on 95,4. Helsingissä on kolmen vuoden aikana tilastoitu noin 18 000 pahoinpitelyä.

Pyhännän ainoa pahoinpitely kolmeen vuoteen tapahtui vuonna 2014. Kunnassa on noin 1 600 asukasta.