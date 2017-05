Puuliitto varoittaa yhteentörmäyksen riskistä työmarkkinoilla

Myös työnantajien neuvottelutaktiset toimenpiteet ovat nostattaneet jännitteitä.

– Kun pääministeri (Juha) Sipilä kävi SAK:n hallituksessa kilpailukykysopimusta (kiky) neuvoteltaessa puhumassa sen tarpeellisuudesta tälle maalle, lupasi hän, että kaikki osapuolet pitävät sopimuksesta kiinni. Hallitus ei kuitenkaan ole lupaustaan lunastanut, vaan esimerkiksi työttömyysturvaa on sopimuksen vastaisesti leikattu, Jari Nilosaari sanoi Joroisissa vappuna.

– Jos hallitus jatkaa sopimusten ja niiden takana olevien osapuolten ylenkatsomista, on yhteentörmäystä työmarkkinoilla vaikea välttää, Nilosaari varoittaa.

Hänen mukaansa pelkästään kikyyn kytkeytyvä asetelma lataa paineita ensi syksyn työmarkkinaneuvotteluihin.

– Hallituksella, samoin kuin työehtosopimusten merkityksen vesittämistä hamuavilla työnantajilla, on nyt viimeinen hetki miettiä, haluavatko he edetä sopimisen tietä vai pitävätkö he kiinni ay-liikettä kovistelevasta ja hyvinvointiyhteiskuntaa kovertavasta politiikastaan, Nilosaari sanoi.