Lepakkokohu jatkuu, PS:n Matti Putkonen kutsuu tuulivoimatilaisuuksiin

Perussuomalaisten Matti Putkosen mukaan tuulivoima on vakava terveysuhka.

Suurta huomiota tuulivoima- ja lepakkoväitteillään herättänyt perussuomalaisten työntekijä Matti Putkonen on lähettänyt lehdistökutsun kahteen kansalaiskeskustelutilaisuuteen Sairastuttaako tuulivoima? -aiheesta.

"Suomeen on asiaa perinpohjaisesti tutkimatta saatu rakentaa laitoksia, jotka mahdollisesti vaarantavat satojentuhansien ihmisten terveyden. Yhtä käsittämätöntä on, että THL kuittaa terveysongelmat epäilyillä luulosairaudesta. THL väittää, että oireiden taustalla olisivat tuulivoimaan liittyvät pelot ja negatiiviset odotukset, jotka saattavat ihmiset oireilemaan. Mikä pelko tai ennakkoluulo sairastuttaa alle yksivuotiaan lapsen tai aiheuttaa eläimille keskenmenoja?", Putkonen toteaa kutsussa.

"Perheiden terveysongelmat ovat tosiasia. Se, että terveysongelmat katoavat perheiden siirtyessä pois tuulivoimaloiden vaikutuspiiristä, on yhtä lailla tosiasia. Suomeen on rakennettu parin viime vuoden aikana runsaasti maailman mittakaavassa poikkeuksellisen massiivisia tulivoimaloita. Voimalat on sijoitettu ryppäisiin kotien läheisyyteen".

Kansalaiskeskustelutilaisuudet pidetään Kurikassa ja Siikajoella ensi viikolla. Matti Putkosen vetämissä tilaisuuksissa puhuvat "tuulivoimapakolaisten edustajat" ja "mahdollisesti tuulivoimatoimijoiden edustaja".

"Perussuomalaiset ovat vaatineet avointa, läpinäkyvää tutkimusta tuulivoimaloiden terveysriskeistä. Tutkimus on toteutettava avoimesti ja läpinäkyvästi niin, ettei yhdelläkään tutkijalla saa olla sidonnaisuuksia tuulivoimatoimijoihin. Tutkimukset on aloitettava välittömästi. Toivomme saavamme lisätietoa kansalaisten kokemuksista vaatimuksemme vahvistukseksi", kutsussa todetaan.