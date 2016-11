Vladimir Putinin koulutusohjelma toi 40 Venäjän huippupäättäjää viikoksi Suomeen

Joukko korkeita venäläispäättäjiä on ollut viimeisen viikon ajan koulutuksessa Helsingissä ja Tampereella. Matka on osa ”Vladimir Putinin ohjelmana” tunnettua Venäjän presidentinhallinnon rahoittamaa RANEPA-ohjelmaa (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Affairs).

Asiasta kertoo Suomessa venäläisjohtajien koulutuksesta vastannut Soprano-konserniin kuuluva MIF-koulutusyhtiö tiedotteessaan.

– Tämä on suomalaista koulutusvientiä. Tarjoamme Venäjän alueiden hallinnolle, kuvernööreille, kaupunginjohtajille ja ministereille mahdollisuuden kouluttautua ja tutustua digitalisaation etenemiseen Suomessa, tulevaisuuden strategioihin ja konkreettisiin toteutusmalleihin eri organisaatioissa, MIF:n rehtori Kaisa Vikkula toteaa.

Koulutuksessa ovat hänen mukaansa avustaneet MIF:n ja suomalaisten ministeriöiden lisäksi muun muassa eduskunta, työmarkkinajärjestöt, Helsingin kaupunki, KELA, Tampereen Yliopisto ja eri kansalaisjärjestöt.

Osallistujat ovat matkustaneet Suomeen eri puolilta Venäjää lähialueilta, Moskovan ministeriöistä ja kaukaisimmat tuhansien kilometrien päästä Tyynenmeren rannoilta.

MIF luonnehtii osallistujia ”ykkös- tai kakkosjohtajiksi Venäjän keskushallinnossa, tasavaltojen ministeriöissä, suurissa teollisuusyrityksissä tai kaupungeissa”.