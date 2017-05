Pekka Puska: Oluen Viron-tuonnissa harhautetaan numeroilla

Keskustan kansanedustaja Pekka Puskan mukaan alkoholikeskustelussa on alun perinkin ollut harhakuva, että tuonti Virosta olisi iso osa suomalaisten oluenkulutusta. Puskan mukaan Viron-tuonnin osuus on vain noin viisi prosenttia alkoholinkulutuksesta.

– Onnetonta alkoholilakiesityksen kohtaa vahvan oluen tuomisesta kauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille perustellaan yleisesti Viron tuonnin hillitsemisellä, Pekka Puska toteaa Verkkouutisille.

Pekka Puska ja kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa keskustelivat alkoholilain uudistuksesta perjantaina MTV:n Huomenta Suomessa. Sarkomaa sanoi alkoholin tuonnin Virosta kasvaneen tilastojen kertoman mukaan noin 13 prosenttia. Puska kiisti lähetyksessä tämän.

Pekka Puska kommentoi, ettei oluen matkustajatuonti Virosta ole olennaisesti muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Toki siinä on vuosien kuluessa ollut pieniä muutoksia, milloin ylöspäin ja milloin alaspäin. Silloin kun on piikki ylöspäin, Panimoliitto tiedottaa ja antaa kuvan suuresta lisäyksestä. Silloin kun on piikki alaspäin ollaan hiljaa, Pekka Puska sanoo.

– Mitä viimeaikaisiin pieniin vaihteluihin tulee, vuonna 2016 oli piikki ylöspäin, mutta vuoden 2017 alun tiedot näyttävät aivan muuta kuin kasvua. Vuoden 2016 luvut ovat siis jo vanhaa tietoa. On myös muistettava että prosentuaaliset vaihtelut Viron tuonnissa ylös- tai alaspäin merkitsevät varsin pientä absoluuttista määrää Suomen oluen kokonaiskulutusta ajatellen.

Puska muistuttaa, että Viro on tehnyt päätöksen huomattavasta alkoholiveron korotuksesta seuraavan kolmen vuoden aikana.

– Kun suurin veronkorotus on edessä 1.7.2017, voidaan olettaa matkustajatuonnin vähenevän jo tämän vuoden aikana selvästi.

Lisäksi Puska painottaa perusasiaa, että suomalaisten käyttämästä alkoholista noin puolet tulee oluesta.

– Jos lakiehdotuksen mukaan vahvaa A-olutta tultaisiin myymään Suomessa jopa 13.000 myyntipisteessä, on suurta älyllistä epärehellisyyttä väittää, että alkoholin kokonaiskulutus ei Suomessa selvästi lisääntyisi. Ja sen mukana terveydelliset, sosiaaliset ja monet muut yhteiskunnalliset haitat, kuten rasitukset sote-palveluille ja poliisille, Puska sanoo.