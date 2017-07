Puolustusvoimat ryhtyy pesemään vankien vaatteita

Huoltopalvelusopimus koskee vankilassa käytettävien tekstiilituotteiden vastaanottoa, pesua, kuivausta, pakkausta, varastointia ja lähetystä sekä asumistekstiilien osalta lisäksi mankelointia ja viikkausta.

Puolustusvoimien tekstiilihuollossa on vapaata konekapasiteettia, jota voidaan tarjota Rikosseuraamuslaitokselle. Konekapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen on asiasta kertovan puolustusministeriön mukaan valtiolle edullista resurssien käyttöä. Kyse on valtion sisäisestä maksullisesta palvelusta, joka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

Rikosseuraamuslaitoksen vankilatekstiilit on aikaisemmin huollettu Hämeenlinnan vankilassa olevassa Rikosseuraamuslaitoksen omassa keskuspesulassa. Hämeenlinnaan rakennetaan kokonaan uusi vankila, eikä vanhaa elinkaarensa päässä olevaa pesulaa uudisteta. Puolustusvoimat pesee vankien käyttämät tekstiilit Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon Säkylän tuotantolaitoksessa.

Sopimus sisältää huoltopalvelun vuosina 2017 - 2021. Sopimuskokonaisuuden arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 1,6 miljoonaa euroa.