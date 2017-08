Nämä 27 puoluetta Suomessa on poistettu rekisteristä

Kansallisen Viskipuolueen kannattajakortteja tuotiin oikeusministeriöön helmikuussa 2016. Nyt puolue on Liberaalipuolue - Vapaus Valita.

Perussuomalaisista lohjenneen Uuden vaihtoehdon eduskuntaryhmän myötä Suomeen pystytetään Sininen tulevaisuus -puoluetta. Siitä tulisi Suomen puoluerekisteriin 17. rekisteröity puolue.

Edellytyksenä on, että Sininen tulevaisuus saa kerättyä 5 000 kannattajakorttia. Yhdistyksen puheenjohtaja Sampo Terho sanoi maanantaina, että keräys on puolessavälissä. Loput on määrä kerätä syksyn aikana.

Puoluerekisteriä on pidetty helmikuusta 1969 alkaen. Rekisteröintijärjestyksessä tällä hetkellä (suluissa viimeisin rekisteröintivuosi) rekisterissä ovat nämä 16 puoluetta:

* Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (1969)

* Suomen Keskusta (entinen Keskustapuolue) (1969)

* Kansallinen Kokoomus (1969)

* Svenska folkpartiet i Finland, Suomen ruotsalainen kansanpuolue (entinen Ruotsalainen kansanpuolue) (1969)

* Suomen Kristillisdemokraatit (entinen Suomen Kristillinen Liitto) (1970)

* Vihreä Liitto (1988)

* Vasemmistoliitto (1990)

* Perussuomalaiset (1995)

* Suomen Kommunistinen Puolue (poistettu kahdesti, entinen Pakinkylän Veljet -yhdistys) (1997)

* Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin Puolesta (poistettu kolmesti, entinen Rauhan ja Sosialismin puolesta – Kommunistinen Työväenpuolue) (2012)

* Liberaalipuolue - Vapaus Valita (entinen Kansallinen Viskipuolue) (2016)

* Piraattipuolue (poistettu kerran, 2016)

* Suomen Eläinoikeuspuolue (2016)

* Kansalaispuolue (2016)

* Feministinen puolue (2017)

* Itsenäisyyspuolue (poistettu kolmesti, entinen Vapaan Suomen liitto) (2017)

48 vuoden aikana puoluerekisteristä ovat poistuneet seuraavat puolueet:

* Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 1969-95

* Liberaalinen kansanpuolue 1969-1999, 2002-2007

* Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto (Työväen ja Pienviljelijäin Sosialistinen Liitto 1972) 1969-1973

* Suomen Maaseudun Puolue 1969-2003

* Suomen Kommunistinen Puolue 1969-1995

* Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestö 1972-1979

* Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue (Kansalaisvallan Liitto 1982) 1972-1983

* Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue (Perustuslaillinen Oikeistopuolue 1980) 1972-1991

* Sosialistinen Työväenpuolue 1973-1979

* Suomen Eläkeläisten Puolue 1985-1991, 1992-1999

* Demokraattinen Vaihtoehto 1986-1995

* Eläkkeensaajien ja Vihreä Yhteisvastuu Puolue (Yhteisvastuu puolue 1995) 1987-1995, 2002-2007

* Vihreät (Ekologinen Puolue Vihreät 1992, Kirjava "Puolue" - Elonkehän Puolesta - KIPU 1998) 1988-2003

* Naisliike (Naisten puolue 1990) 1990-1995

* Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa (Eläkeläiset Kansan Asialla 1991, Suomen Senioripuolue 2006) 1991-1995, 1996-2003, 2004-2011

* Ihmisyydenpuolue 1991-1995

* Luonnonlain puolue 1994-1999

* Nuorsuomalainen Puolue 1994-1999

* Remonttiryhmä 1998-2001

* Vaihtoehtoväki (Suomen Työväenpuolue STP) 1999-2007, 2007-2015

* Muutosvoimat Suomi 2002-2007

* Köyhien Asialla 2002-2007, 2008-2015

* Suomi Nousee - Kansa Yhdistyy (Suomi-Isänmaa, Suomen Isänmaallinen Kansanliike) 2002-2007

* Suomen Kansan Sinivalkoiset 2002-2007

* Muutos 2011 2010-2015

* Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus (Sinivalkoinen rintama) 2010-2015

Mutkikkaita käänteitä liittyy muun muassa Suomen Kommunistiseen puolueeseen ja vihreisiin:

* 1980-luvun alussa syntyneiden vihreiden piirissä oli aluksi voimakasta vastustusta puolueen perustamista kohtaan. Vuoden 1987 eduskuntavaalien jälkeen vähemmistössä olleen Eero Paloheimon johdolla Vihreä elämänsuojeluliitto perusti Vihreät ry:n, josta tuli 1988 Vihreät rp. Toisen eli "päälinjan" perustama Vihreä Liitto ry muutettiin vasta myöhemmin puolueeksi, ja siitä tuli yhä toimiva Vihreä Liitto rp. Vihreillä oli siis kaksi samaan aikaan toiminutta puoluetta esimerkiksi 1988 kunnallisvaaleissa. Vihreät rp:sta tuli Ekologinen puolue Vihreät 1992 ja Kirjava puolue - Ekokehän puolesta 1998.

* Nyt puoluerekisterissä oleva Suomen Kommunistinen puolue ei ole sama kuin vuonna 1918 perustettu Suomen Kommunistinen Puolue. Alkuperäinen SKP poistettiin puoluerekisteristä 1995, kun se ei vasemmistoliiton 1990 perustamisen jälkeen 1991 ja 1995 ollut saanut kansanedustajia. Tästä vanhasta Skp:sta tuli yhdistys nimeltä "Jäsenjärjestöyhdistys Tähti". Voimistelu- ja urheiluseura "Pakinkylän veljet" taas pyrki uudeksi Suomen Kommunistiseksi Puolueeksi ja pääsi sen nimellä puoluerekisteriin 1997. Puolue on poistettu rekisteristä sen jälkeen kahdesti, 2003 ja 2011, kun se ei neljässä eri eduskuntavaalissa ole saanut kansanedustajia. Myöhemmin 2011 puolue rekisteröitiin jälleen kerran.