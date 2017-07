Puolustusministeriö vastaa arvosteluun: Lennokit voi nähdä myös tukena inhimillisen hädän ehkäisyyn

– Jos vientiä ei kielletä, onko se silloin hyväksyttävää? Asiaan ei ole joko tai vastausta. Siksi asiaan liittyvän valmistelun pitää olla kaikista näkökulmista tarkasteltuna huolellista ja vastuullista; niin ihmisoikeuksien ja inhimillisyyden kuin suomalaisen työnkin näkökulmasta. Nämä näkökohdat on valmistelussa huolella harkittu, puolustusministeriön osastopäällikkö Raimo Jyväsjärvi toteaa vasemmistoliiton pää-äänenkannattaja Kansan Uutisissa julkaistussa kirjoituksessaan.

Osastopäällikön mukaan puolustusministeriö jakaa huolen Jemenin humanitaarisesta tilanteesta.

Jyväsjärvi vastaa muun muassa Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodeniuksen kritiikkiin. Lodenius arvosteli Jyväsjärven aiemmin Helsingin Sanomille antamaa lausuntoa tässä Rauhanliiton kotisivuilla julkaistussa tiedotteessa. Hän syytti Jyväsjärveä muun muassa "vaihtoehtoisten faktojen esittämisestä".

Asiassa on kyse suomalaisen Robonicin Arabiemiraatteihin osana eteläafrikkalaisen ja amerikkalaisen lennokkijärjestelmän toimituksia tarjoamaa laukaisualustaa. Suomen valtio on antanut Robonicille vientiluvan. Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki on kritisoinut päätöstä, koska Arabiemiraatit osallistuu Saudi-Arabian kanssa Jemenin sisällissotaan.

Raimo Jyväsjärvi toteaa, että Jemenin tilannetta seuraava YK:n turvallisuusneuvoston asettama Jemenin pakotekomitea on todennut sekä Saudi-Arabian johtaman koalition että Jemenin kapinallisten rikkoneen ihmisoikeuksia konfliktin aikana. Komtiea tai EU ei ole kuitenkaan asettanut vientikieltoja sen enempää Arabiemiraateille, Jemenille kuin Saudi-Arabian johtamalle liittoumallekaan.

– Viime vuonna koalitio teki kiistatta 10 ilmaiskua siviilikohteisiin. Tämä ei ole millään syyllä hyväksyttävää ja eikä perusteltavissa. Iskut ovat vastoin sodan oikeussääntöjä, kuten Laura Lodenius toteaa, Jyväsjärvi kirjoittaa.

– Pakotekomitean kansainvälisissä raporteissa ei ole millään tavoin viitattu lennokkien olleen mukana näissä iskuissa. Asiaan liittyvässä keskustelussa tähän kuitenkin nähdään olevan mahdollisuus. Tehdyt ilmaiskut eivät useiden henkilöiden operoimaa lennokkijärjestelmää tarvitse. Maalien koordinaatit saadaan satelliiteista, tavallisesta kartasta tai älypuhelimesta, hän jatkaa.

Jyväsjärven mukaan Robonicin laukaisualustoilta lähetettäviä lennokkeja käytetään "pienistä eroista huolimatta tiedusteluun, aluevalvontaan, meri- ja rajavalvontaan sekä luonnon katastrofien dokumentointiin ja tilannekuvan luomiseen".

– Lennokkeja ei ole aseistettu. Ei ole mitään perusteita olettaa niitä käytettävän ihmisoikeuksia vastaan. Jos vain haluaa, voi lennokkeja nähdä käytettävän myös tukena inhimillisen hädän ehkäisyssä.