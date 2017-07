12-vuotiaan hanke lytättiin – HS: "Miksi yritteliään pojan työlle laitetaan kapuloita rattaisiin?"

Vantaan Myyrmäessä asuva 12-vuotias Joonas Ritakorpi halusi toteuttaa haaveensa päästä Kalifornian Disneylandiin ja päätti tätä varten alkaa kerätä pulloja. Hän laittoi Facebookin Myyrmäki-ryhmään ilmoituksen, että voi tulla noutamaan pulloja ihmisiltä.

Joonaksen ja äiti Minna Vesannon yllätykseksi yritteliäs poika sai päivitykseensä kannustuksen lisäksi myös negatiivista palautetta. Asiasta kertoo tässä Helsingin Sanomat.

Facebookissa on kirjoitettu muun muassa, että Joona Ritakorven profiili on ilmiannettu Facebookille, kun ikärajaehto (13 vuotta) ei täyty. Kommenttien perusteella myös verottajalle on ilmoitettu.

Vesanto oli kommenteista aluksi harmissaan: etenkin siitä, että ihmiset laittavat nuoren ja yritteliään pojan toiminnalle kapuloita rattaisiin. Kommenteista löytyi kuitenkin myös jotain hyvää.

”Kun puhuimme asiasta, en kieltänyt Joonaa lukemasta kommentteja. On hyvää harjoitusta elämää varten tiedostaa, että tällaisia ihmisiä on olemassa. Siinä oppii myös, ettei keskustelupalstojen ja Facebook-ketjujen huuteluista kannata liiemmin välittää tai ottaa itseensä”, Vesanto sanoo.

Vesanto kertoo, että häntä on kritisoitu esimerkiksi siitä, kuinka julmaksi maailma on mennyt, kun lapsi joutuu itse maksamaan omat lomalentonsa. Jopa kerjäämisestä on puhuttu. Hän muistuttaa, että projekti perustuu Ritakorven oma-aloitteisuuteen ja innokkuuteen.

”En äitinä olisi huolissaan lapsistani, että ovat tässä johonkin hirveään juttuun joutuneet”, hän sanoo.

Vesannon mukaan pullojenkeräysprojektista on sovittu verottajan kanssa, ja Joonas pääsee itse tekemään veroilmoituksen.