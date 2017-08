Pertti Salolainen: Hallitus panostaa luonnon monimuotoisuuteen

METSO-suojeluohjelman tarkoituksena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja se yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön.

Hallitus päätti lisätä ohjelman rahoitukseen kymmenen miljoonaa euroa, joka korjaa aikaisempia rahoituksen puutteita.

Pertti Salolaisen mukaan kyseessä on ehdottoman tärkeä lisäpanostus, jolla turvaamme metsiemme monimuotoisuutta.

– Suojeluohjelma on vasta puolessavälissä, ja ilman lisärahoituspäätöstä ohjelman täysimääräinen toteuttaminen olisi ollut vaarassa. Asia on ollut kaikkien osapuolten pöydällä ja resurssien tarve on ollut kriittinen, hän sanoo.

Salolainen huomauttaa, että metsien lisäksi panostukset luontoon näkyvät myös vesistöihin kohdistuvissa toimissa.

– Hallitusta on kiittäminen vesistöjen huomioimisesta. On sanomattakin selvää, että niin sisävesiemme kuin Itämerenkin suojeluun on tulevaisuudessa panostettava entisestään. Resursseja suunnataan nyt haitallisten aineiden kuormituksen vähentämiseen sekä pohjavesien suojeluun. Tämä on ainoa oikea ja kestävä tie, hän sanoo.

Salolainen iloitsee erityisesti hallituksen panostuksista kalateiden rahoittamisessa.

– Kalateiden rahoittaminen on tällä hallituskaudella päässyt hyvään vauhtiin. Tämä lisäpanostus tukee käyntiin saatua uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä. Samalla luodaan edellytyksiä luontomatkailun kasvulle, hän sanoo.