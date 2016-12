PS:n Ville Vähämäki: Maahanmuuttovyöry maksanut jo ainakin 600 miljoonaa

Poliisien määrän säilyttämiseksi nykyisellään poliisin toimintamenoihin tehdään 8,5 miljoonan euron lisäys. Tällä turvataan 200 poliisin töiden jatkuminen ensi vuonnakin, toteaa kansanedustaja Ville Vähämäki.

Toinen tärkeä turvallisuuspanostus on hallituksen päätös myöntää Supolle 1,5 miljoonaa euroa ääriliiketorjuntaan ja poliisille 500 000 varsinkin lapsiin kohdistuvan nettirikollisuuden torjuntaan.

– Netissä tehdään rikoksia ja nettiä hyödynnetään rikosten suunnittelussa aina vain enemmän. Viranomaisilla on lähes mahdoton tehtävä pysyä perässä. Kokonaisturvallisuuden kannalta on olennaista, että nettirikollisuuteen puututaan kaikin mahdollisin keinoin. Varsinkin lapsiin kohdistuvan rikollisuuden estäminen on ensisijaista, sanoo Vähämäki.

Hän totesi, että humanitäärinen maahanmuutto on tuonut Suomeen aivan uudenlaisia uhkakuvia.

– Kaikki eivät ole täällä hakemassa turvaa. Supo on kertonut, että Suomesta on lähdetty poikkeuksellisen innokkaasti taistelemaan Isisin riveihin. Viranomaisilla pitää olla kaikki keinot käytössä, jotta mahdolliset suomalaisia kohtaan suunnitellut väkivaltaisuudet saadaan torjuttua. Kaikenlaista ääriliikehdintää pitää suitsia. Suomi on ollut pitkään vakaa ja turvallinen maa. Perussuomalaiset haluaa pitää huolen, että tilanne ei muutu, Vähämäki sanoo.

Lisäksi 250 000 euron panostus maahanmuuton tiedotustoimintaan lähtömaissa maksaa varmasti itsensä takaisin, hän arvioi.

– On arvioitu, että viimevuotinen maahanmuuttovyöry on maksanut Suomelle jo ainakin 600 miljoonaa euroa ja ensi vuoden kustannuksiksi arvioidaan vähintään lähes 300 miljoonaa euroa. Miljardin raja lähestyy. Moni tuli tänne harhakuvitelmissa. Se tulee niin turhan matkan tänne tehneelle kuin yhteiskunnallemme kalliiksi. Kriisin suurimpia hyötyjiä ovat rikolliset salakuljettajat, toteaa Vähämäki.